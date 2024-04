Al Oído | “Respete la división de poderes”: Iván Name le canta la tabla al Gobierno

Iván Name, presidente del Senado de Colombia. Foto: Colprensa.

¿Qué hacemos con este país al que le gustan solo pedacitos de la historia?

A muchos les gusta ver al presidente Gustavo Petro tratando casi que de bandidos a los congresistas solamente por no apoyar una reforma a la salud que no tenía pies ni cabeza, pero les molesta que se siente una voz de protesta.

Fue ahí que el presidente del Senado, Iván Name, tomó la decisión de levantar la sesión de la corporación en símbolo de protesta –válido en una democracia y en la comunicación política– por los insultos directos del jefe de Gobierno y capitán del barco, nuestro mandatario, contra los senadores que hundieron la reforma a la salud.

Disculpen, pero nuestros congresistas tienen derecho a protestar por esas agresiones.

La narrativa, como estrategia, marca una línea que solo genera eco en masas que muchas veces no se informan. Hoy salen sin pruebas a decir que las multinacionales compraron a los congresistas y por eso no permiten el cambio.

Por favor, sean serios, saquen pruebas y denuncien, dejen de inflar globos y minimizar el pensar de la ciudadanía.

Acá no es menor lo que sucede, el presidente Gustavo Petro acusó a todos los congresistas que votaron en contra de la reforma de haberse vendido a las EPS. Presidente, ¿le consta? Denuncie.

El fondo de esto es delicado. Siendo nuestro presidente parte de una democracia, debería respetar la separación de poderes y entenderlo, no salir a agredir a los congresistas cada vez que no están de acuerdo y no hacen lo que él espera.

Ojo, porque el doctor Name, como presidente de la corporación, tiene entre sus tareas y deberes defender el poder público que representa.

Acá la regla es: oídos sordos a reparos constructivos porque, si son de quienes pensamos distinto, no vale, no es real y –la fácil– “les pagan por decirlo”. Bajo esas narrativas, poco a poco van reduciendo a la oposición y, sobre todo, a la población: política, económica, cultural y moralmente.

Pese a la sinceridad del Gobierno, que no oculta sus fines con hechos ni con palabras, al quitarse la máscara muchos continúan engañándose. El horror en sí mismo no despierta, sólo la conciencia es capaz de hacerlo.