Este fue el delantero más difícil de marcar para Puyol: esto dijo el campeón del mundo

Desde este 11 hasta el 12 de abril el trofeo de la Champions League, más conocido como ‘La Orejona’, está en Bogotá en el marco del Trophy Tour, un evento que lleva la copa a varios países de Latinoamérica, entre esos Colombia.

Junto al trofeo se realizan diversas dinámicas en el marco del fútbol en compañía de grandes personalidades y leyendas del fútbol mundial, como Javier Mascherano, excapitan de la Selección Argentina y Carlos Puyol, campeón del mundo en 2012 con la Selección de España, y exjugador irónico del FC Barcelona.

Precisamente, Puyol habló en los micrófonos de Peláez De Francisco en La W sobre su vida en el campo de juego como futbolista profesional.

“Yo intentaba no hacer faltas, eso sí, voy al cien por cien, pero siempre de una forma noble. A veces el cálculo no es el correcto y el delantero se puede anticipar y puede uno dar una patada. He tenido solo tres expulsiones, una no era y dos fueron por doble amarilla, nunca por una entrada violenta; no entiendo el fútbol así”, relató.

Delanteros ‘más bravos’ para marcar

El reconocido defensor central se refirió a los jugadores que más ‘líos’ le armaron dentro del fútbol, destacando a Messi en los entrenamiento y uno más, a quien consideró el más difícil.

“He tenido la suerte de jugar contra muchos, prácticamente contra los mejores. Cada día tuve que marcar a Messi que era lo más complicado, pero sabia que el fin de semana estaría en mi equipo. Luego si tengo que escoger uno es Drogba, es un jugador muy completo que físicamente es fuerte, pero tiene calidad; sabe jugar y mantener el balón”, reconoció.

Se debe recordar que Drogba hizo parte del mítico Chelsea dirigido por Di Matteo que ganó su primera Champions en 2012 contra el Bayern Munich, eliminando en la semifinal al Barcelona de Puyol.

¿Nunca intentó ser DT?

“Era un momento de formación, quería vivirlo de primera mano, pero decidí dar una paso al lado. Aunque si algún día estoy en un equipo sería como director deportivo”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación: