Hospital de Cúcuta tiene millonaria deuda por el no pago de impuesto predial

Han transcurrido los primeros once días de Hernando Mora como gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, tiempo en el que se ha dedicado a conocer cómo está financieramente esta ESE, encontrando deudas que incluso no se conocían, entre ellas, el no pago de impuesto predial durante los últimos diez años que supera los $7.000 millones de pesos.

“Llevamos una semana haciendo un diagnóstico, espero la otra semana tener las cifras oficiales” dijo Mora. Sin embargo, aseguró que ha podido encontrar que el HUEM “adeuda $123.000 millones de pesos, es una cifra muy preocupante, pero esperamos que en la próxima semana y viendo la gestión de cobro de cartera, así como el tema en Bogotá con el ministerio nos pueda ayudar, porque es una situación muy preocupante para el hospital”.

Aseguró que esta deuda se debe a “todo el tema de obras, el tema de personal, al tema de proveedores en general, es la deuda generada que tiene el hospital actualmente”.

A esto se suma la deuda por $7.000 millones por el no pago de impuesto predial durante los últimos diez años. “Es otra preocupación, hoy descubrimos esa nueva deuda de $7.000 millones. Estamos haciendo la gestión con secretaria de hacienda, que ha sido muy formal para ayudarnos”. Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al concejo de Cúcuta: “pedirle que nos ayuden en la exoneración. Tengo la plena confianza que ellos nos van a ayudar porque el hospital es de todos”.

Dijo además que el dinero que le adeudan las EPS que han sido intervenidas hasta el momento “para mi está perdida, en este momento estamos trabajando en temas jurídicos, pero yo no cuento con esos recursos, es decir que ya el 50% de la cartera general está perdida, por eso hablamos de una cifra hoy que se pueden cobrar $248.000 millones donde está incluido el tema de migrantes”.

Ahora viene el trabajo más arduo que es levantar financieramente al hospital. “En este momento estamos haciendo los ajustes necesarios, estamos revisando el tema de facturación que es una debilidad que tiene el hospital, así como el cobro de cartera, y la gestión ante el ministerio de Salud para que lo más pronto posible nos ayude con el pago de la deuda por atención a migrantes para que a corto plazo nos ayude con la crisis financiera que tiene el hospital”.