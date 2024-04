Murió el excongresista Andrés Felipe Villamizar

Hoy me toca despedir a mi querido amigo Andrés Felipe Villamizar. La partida de 'Pipo' me llena de dolor y tristeza.



Nuestro último abrazo fue el miércoles pasado. Me duele en el alma no haber sido capaz de cumplir la promesa que hicimos de estar más unidos, trabajar juntos y… pic.twitter.com/ugP3aJfgJn