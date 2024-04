Una avioneta de fumigación cayó en una finca de la Zona Bananera

Zona Bananera

Nuevamente, se presentó un accidente con una avioneta de fumigación en una finca de la Zona Bananera, Magdalena, entre los corregimientos de la Gran Vía y Varela, situación que pone en alerta a la comunidad teniendo en cuenta el último hecho presentado en el mes de marzo donde el piloto resultó herido.

Según lo manifestado por el cuerpo de bomberos de la Zona Bananera, la principal hipótesis del accidente sería una falla mecánica de la aeronave, por lo que hacen un llamado a las empresas encargadas de fumigación a que tengan más controles contra este tipo de transporte.

“Hago un llamado a los dueños de las fincas para que articulen con los brigadistas y activar el plan de emergencia, conocer qué tipo de producto usan, nosotros no sabemos como articular en caso de una emergencia. Eso no se apaga con agua, es con una espuma que es costosa y nosotros no la tenemos”, precisó el comandante del cuerpo de bomberos de la Zona Bananera, Prudencio Pérez.

En los últimos años, se han accidentado por lo menos 12 avionetas de este tipo, hecho que debe ser atendido por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que no cuentan con los equipos necesarios para atender este tipo de emergencias que se están volviendo recurrentes.