Mi familia es la Universidad Nacional, no puedo dejar que la vandalicen: vigilante

Henry Balcázar, vigilante del edificio Uriel Gutiérrez en la Universidad Nacional, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de la situación que se ha registrado en los últimos días por cuenta de la toma de los encapuchados.

Para iniciar, el trabajador resaltó que “el edificio continúa siendo tomado por los estudiantes, ellos están exigiendo que se rehaga el proceso de elección del rector, cosa que es bastante difícil. No hay todavía un acercamiento con las directivas para ponerle fin a esa toma. Yo estoy acá encerrado y no tengo contacto con personas externas al centro de control”.

Balcázar, quien lleva 3 días encerrado en el cuarto de control, se niega a entregar el edificio a los encapuchados. “Ayer se logró, gracias a la intervención de la Defensoría, del Ministerio del Interior, que entraran dos personas del servicio médico que me examinaron, afortunadamente me encuentro bien de salud y estas personas pudieron ingresar una maleta con comida y cosas de aseo”.

Por otra parte, indicó que los encapuchados no han permitido que ingrese ninguna persona para que lo releve del turno. “Ellos dicen que hasta que no me salga no van a dejar entrar a nadie. Vinieron acá a decirme que me iban a matar, que iban a quemar todo, pero yo aseguré la puerta y aquí estoy. Estoy salvaguardando 20 años de lucha, de trabajo para lograr brindarle más seguridad a la universidad a través de los medios electrónicos, dejar quemar esto no es por la cantidad de millones que puedan valer los equipos, sino el retroceso en materia de seguridad porque quedaría desamparados un 80% de las instalaciones de la universidad, tanto edificios internos como externos”.

¿Quiénes son los encapuchados?

Sobre la identidad de las personas que se tomaron el edificio, el vigilante explicó que “presuntamente son estudiantes, hay unos factores que no vienen al caso, pero hay personas ajenas a la universidad que están pescando en río revuelto, estas personas son las que han vandalizado, han agredido (…) esto no se había visto, jamás, en los 34 años que llevo de servicio en la universidad había visto a un encapuchado con un machete amedrentando a otra persona”.

Añadiendo que “son personas ajenas al campus, obviamente la capucha protege su identidad y no sabemos quiénes son, pero lo que dejan ver las acciones de estas personas es que no son parte de la Universidad, cuando ellos marchan grafitean, pero no vandalizan los edificios, en esta ocasión le dieron con todo a las cámaras de los 5 pisos, vandalizaron los torniquetes del edificio”.

En cuanto a las razones que lo llevan a no retirarse del edificio, Balcázar comentó que “son 34 años perteneciendo a esta institución, lo que he conseguido a lo largo de mi vida ha sido gracias al sueldo, a las garantías y oportunidades que me ha dado la universidad, uno debe ser mínimamente agradecido y tener un compromiso primero conmigo mismo y luego con la institución que me ha dado lo que tengo durante los últimos 34 años”.

“Yo no puedo dejar que vandalicen algo por lo que yo he luchado durante tanto tiempo con mis compañeros. Hemos luchado bastante con estas personas para tratar de brindarle la mejor seguridad a la universidad y no podemos dejar que vengan personas ajenas a destruir esto”, añadió.

Por otra parte, comentó que “el miedo está presente todo el tiempo, con una amenaza latente todo el tiempo, después de que me lleguen a agredir a mí ahí se acaba el miedo, pero son 34 años manejando diferentes situaciones que se han presentado y eso me da experiencia para manejar esto de manera más responsable, con más tranquilidad”.

En esa misma línea, expresó que “la experiencia de los 34 años de experiencia hace que uno se enamore de la universidad, es imposible entrar a la universidad y no quedar encantado con un alma mater, aquí que se comparte con muchas culturas y todas estas experiencias hace que uno se enamore de la universidad, hace que uno se identifique con la institución que se ha convertido en su segundo hogar. Mi familia es la Universidad Nacional, mi familia es el personal que está trabajando conmigo desde hace 34 años”.

Asimismo, aseguró que “hay que ponerle amor a lo que uno hace, los empleados de todas las dependencias le ponemos el corazón. La mayoría de las personas que laboramos en la universidad, por no decir que todos, estamos enamorados de la institución, nosotros queremos la universidad desde el momento en el que entramos”.

¿Cómo desmontar la protesta?

De acuerdo con Balcázar, hay que escuchar a los jóvenes que están protestando, “tomar nota para ver cómo se puede llegar a un acuerdo y que sea un gana – gana. Una vez se hayan escuchado sus propuestas hay que llevarlas a las directivas de la universidad, instalar una mesa de diálogo en la que se puedan concertar los puntos que ellos propongan para poder llegar a un final feliz y que nadie salga perdiendo”.

Por último, hizo un llamado a no satanizar a la Universidad Nacional, “lo que está sucediendo en la universidad es grave, pero tampoco es tan bravo, quiero que no se satanice el nombre de la Universidad Nacional, de la educación superior pública porque eso es lo que ha venido pasando. Las malas informaciones llevan a que las personas se asusten y no quieran ser parte de los procesos, esa sería la ayuda, que el país entero se dé cuenta que la universidad es un espacio donde se respeta el pensamiento diverso, la religión, las creencias, donde se debate con altura y con respeto para llegar a acuerdos que beneficien a la población en general”.

