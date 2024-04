Alcalde de Cartagena y MinTransporte se enfrentan por la gerencia de Transcaribe

Cartagena

La gerencia del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe, se encuentra en disputa. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, quiere asignar a una cabeza; mientras que la administración distrital, liderado por el alcalde Dumek Turbay, ya tiene lista su candidata.

Dumek Turbay, desde que inició el mes de abril, le solicitó la renuncia a la actual gerente Patricia Hernández. Aunque se difundió que el martes 2 abril sería la reunión extraordinaria en la que se haría oficial su salida, este no se llevó a cabo.

El nuevo encuentro para elegir a la gerente sería el miércoles 3 de abril, en el que se estudiarían los perfiles de Ercilia Barrios y Martha Barrios, propuestas por el Distrito.

Luis Félix Tejeda Benítez, secretario general de Transcaribe, envió un oficio indicando que la Presidencia y el Ministerio de Transporte reprogramaron sin fecha estipulada la junta extraordinaria, mientras dura el proceso de estudio y análisis de las hojas de vida.

La Alcaldía aseguró que, estaban a la espera de la nueva fecha establecida para que se dé la elección del gerente general de Transcaribe, en la cual estaría presente el Gobierno Nacional, que tiene tres delegados en la junta directiva del sistema.

“El Distrito tiene el resto de cupos integrados por el alcalde Dumek Turbay, que asigno a María Patricia Porras, secretaria general, como suplente; y Wilmer Iriarte, secretario de Infraestructura, José Ricaurte, director del DATT, como su suplente”, señaló la Administración Distrital.

Explicó, “los tres delegados de presidencia son Andrés Hernández y Carolina Palacio, suplente; quienes son representantes del Ministerio de Transporte; junto con Iván Baquero, Hernán Rosero, suplente; Alexander Díaz, Lina Huarí, suplente”.

Actual gerente de Transcaribe, Patricia Hernández Ampliar

La Alcaldía sostuvo que, el Gobierno Nacional no vio con buenos ojos las postuladas para el cargo de gerente y propuso el nombre del exgerente Humberto Ripoll.

“Descentralización administrativa hasta para la movilidad de los cartageneros. ¡Qué vaina! No puede ser que desde Cartagena tengamos que cargar con los problemas mientras en Bogotá se tomen las decisiones. Pues no. Vamos a hacernos cargo del problema y a tomar las decisiones para intervenir con soluciones”, manifestó el alcalde.

“La excesiva centralización no podrá con nosotros”, afirmó.

El ministro de Transporte, William Camargo, atestiguó que, desde el Gobierno Nacional, acompañan las iniciativas que desarrollan los Gobiernos Locales e indicó que hacen pate de la Junta Directiva de Transcaribe, “sugerimos a su consideración un perfil para gerenciar el sistema, en el entendido de que dicha posibilidad hace parte de quien participa con el porcentaje mayoritario de cofinanciación del sistema”.

Camargo insistió en que, se envió el perfil a consideración de los demás miembros de la junta directiva y esperan conocer los perfiles sugeridos por el Distrito Turístico.

“Desafortunadamente, su agenda no ha sido posible y ya en tres oportunidades hemos intentado conciliarla y desde su despacho se ha cancelado. Adicional a ello, dos veces nosotros hemos movido la nuestra. Complejo, entendible, pero subsanable. Luego, la voluntad del Gobierno Nacional y este Ministerio no ha faltado. Seguimos como es habitual con usted y los demás mandatarios atentos a su disponibilidad”.

Camargo sostuvo que respeta la autonomía territorial, y acompaña la decisión de no contar con el Ministerio para la gestión conjunta que deben mantener para el éxito de los proyectos como IP del Aeropuerto, que avanza para ampliar la capacidad, luego de ocho años de estar estancada; el Proyecto del Canal del Dique.

“Los proyectos de Infraestructura que para el Distrito podemos acompañar con los instrumentos de Gestión del Plan de Desarrollo; así como el fortalecimiento de capacidades para incidir sobre la Informalidad en la prestación del Transporte Público y la Seguridad Vial, entre otros”, amplió Camargo.

El ministro de Transporte detalló, pese a que la Nación y el Distrito de Cartagena culminaron sus aportes al convenio de cofinanciación y que este fue liquidado en el año 2023, la Nación aportó más de $24.000 millones para el déficit operacional de Transcaribe de los recursos de la adición presupuestal de 2023.

“La Nación considera importante continuar con su participación en la Junta Directiva del Ente Gestor, con el fin de trabajar conjuntamente con el Distrito de Cartagena, en el fortalecimiento técnico y financiero del SITM, lo cual se reflejará en una mejora en la prestación del servicio de transporte para todos los cartageneros”, dijo el ministro de Transporte.

Explicó que, las decisiones tomadas por la administración distrital podrían dificultar el proceso de apoyo que viene haciendo la Nación, tanto financiera como técnicamente, durante los últimos 20 años.

“Para un nuevo apoyo por parte de la Nación se requiere la participación en su junta directiva, considerando los recursos que se aportarían”, aseguró William Camargo.

El alcalde respondió indicando que, en 2021 se canceló el usufructo de la Nación sobre el 70% de las acciones del Distrito en Transcaribe; luego en 2023 se firmó el acta de liquidación del convenio de cofinanciación, con lo cual el Gobierno central no tenía por qué tener asientos en la Junta directiva del Sistema.

“Relación además asimétrica, 3 miembros de 5, configurando así una postura absolutamente dominante que toma decisiones claramente impositivas. Es decir, nosotros en Cartagena nos hacemos cargo de los problemas, pero ustedes en Bogotá toman las decisiones. Injusto”, aseguró.

Insistió, “como no hay convenio de cofinanciación ni usufructo vigentes, la asamblea general debe reemplazar a los 3 miembros del Gobierno Nacional con sus respectivos suplentes. En ese orden de ideas, decir que ustedes ministro hacen parte de la Junta Directiva es impreciso”.

Transcaribe Ampliar

A manera de balance el ministro explicó que, en diciembre de 2003, se suscribió entre la Nación y el Distrito de Cartagena el convenio de cofinanciación para la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM Transcaribe, se invirtieron $1.1 billones de pesos de 2023, de los cuales la Nación aportó $ 670.000 millones.

Con las inversiones realizadas se construyeron 10.3 km de troncal, 16 estaciones, 1 patio portal, 26 km de pretroncales, 20,4 km de rutas de precarga y 130.000 m² del área de portales y patios que fueron entregados a los operadores.

El alcalde cuestionó, “¿de verdad nos está echando en cara lo que es una obligación de la Nación con las regiones? O sea, nunca podremos tener autonomía porque hace 20 años concurrieron con unos recursos que no es otra cosa que una mínima parte del aporte de la ciudad al PIB nacional”.

“Alcalde, los calificativos y la valoración despectiva vienen de su parte. Acá seguiremos para conversar. Sin prejuicios, descalificaciones y pensando en el beneficio de los usuarios”, respondió el ministro.

Ante el enfrentamiento, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, extendió un camino al diálogo e invitó tanto al alcalde Dumek Turbay, como al ministro a un café para llegar a un acuerdo.

“Para lograr lo que queremos por Cartagena y Bolívar necesitamos de un trabajo articulado Nación-Departamento-Distrito, los invito a un café el viernes y nos ponemos de acuerdo por el bien de la ciudad y el departamento. Transcaribe anda mal, y hoy tenemos un alcalde, como Dumek, comprometido para recuperarlo; un ministro con ganas de dejar huella y hacer las cosas bien. Construir sobre las diferencias es la clave”.

El alcalde respondió, señalando que los usuarios cartageneros se enfrentan a un sistema de transporte derruido, obsoleto, colapsado y sin capacidad de respuesta.

“Un monstruo de ineficacia administrativa, con entrañas podridas que dejamos crecer con los años, que redunda en el pésimo servicio que ofrece a la ciudad, donde por supuesto el Ministerio no se hace cargo en terreno, pero sí quiere seguir tomando decisiones”, exteriorizó

Expuso, “cuando una ruta de Transcaribe se demora casi una hora en llegar a la estación, no es al ministro Camargo o al gobernador Arana a quienes los usuarios dirigen sus quejas con razón, es a nosotros como Alcaldía, es muy frustrante no tener cómo responder porque sencillamente no tenemos el control para intervenir”.

El alcalde enfatizó que, como no hay convenio de cofinanciación ni usufructo vigentes por parte del gobierno central, asumirán como Distrito el control total de Transcaribe para poder enfrentar el problema y tomar decisiones.