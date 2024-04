¿Gobernación de Bolívar a favor de Petro, alcaldía de Cartagena en contra?

Cartagena

Bolivarenses aseguran que el gobernador, Yamil Hernando Arana Padaui, le ha dado su respaldo al presidente Gustavo Petro, lo que, representa para el departamento un impulso en pro del desarrollo.

Arana Padaui recibió al mandatario en el municipio de Mompox, el pasado viernes 22 marzo, donde le agradeció por llegar a las profundidades del territorio que quiere vivir una transformación social.

“Aquí está su gente respaldándolo, que vino a agradecerle por haber llegado a municipios y a corregimientos donde nunca antes había llegado un presidente, gracias por estar aquí, por todas las intervenciones que está realizando en Mompox”, expresó el gobernador.

Le hizo saber, “señor presidente, quiero dejarle algo a la gente, muy claro: yo estoy de acuerdo con usted en que tenemos que combatir la integración vertical que tienen las EPS en el país; las EPS contratan con las clínicas que son de ellos mismos, les pagan a las clínicas que son de ellos mismos y están dejando quebrar nuestros hospitales públicos”.

Ese viernes 22 de marzo el presidente era esperado en Cartagena, para que participara en el diálogo por tarifas justas, donde no asistió; eso generó molestia entre los asistentes al evento, donde se encontraba el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

“Quisiera tener la tranquilidad para decir que el presidente tiene toda la razón en no venir, pero no puedo llegar a esa conclusión porque aquí estábamos algunos alcaldes, algunos gobernadores, y era importante que conociéramos la posición del Gobierno y del presidente”, afirmó el alcalde Turbay.

La vicepresidenta, Francia Márquez, manifestó que “más de 50 mandatarios fueron convocados y no asistieron, la mayoría, entiendo que hay alrededor de 17 alcaldes y alcaldesas que han asistido, el resto no ha hecho presencia; razón por la cual el presidente manifiesta su disposición de plantear una asamblea donde estén todos los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y comunidad, donde se discuta el tema de la situación de los servicios públicos de la energía en esta región del país, el Caribe y, por supuesto, en esa asamblea se puedan definir rutas que sobre todo no terminen perjudicando a la comunidad”.

Posteriormente, el sábado 23 de marzo, el mandatario de los cartageneros, a través de su cuenta X, le hizo saber al presidente, “no es una advertencia, ni una amenaza. Es una posición que expreso con toda la firmeza que me caracteriza”.

“El ministro de Minas anunció que, por orden presidencial, se realizará otra Cumbre Energética después de Semana Santa, pero con un propósito constituyente. Como alcalde mayor de Cartagena, respaldo cualquier audiencia pública que se convoque para adoptar decisiones definitivas para reducir las tarifas de energía en el Caribe; lo que no respaldo es que se politice un asunto eminentemente técnico con propósitos resolutivos y que busca aliviar el bolsillo de las comunidades afectadas”, escribió el alcalde.

Añadió, “si el deseo del presidente es ambientar una constituyente, está en todo su derecho, pero no estoy de acuerdo con que use este tipo de escenarios para promoverla; conmigo no contarán para eso. Si vamos a dialogar, concertar y tomar decisiones de fondo para reducir las tarifas de energía, perfecto, asisto; de lo contrario, con mucha pena, me abstengo”.

Esto no cayó también entre los seguidores del presidente Petro, quienes alertaron que “el alcalde de la ciudad estaría como opositor y no ha respaldado el mandato presidencial, como lo viene realizando el gobernador Yamil Arana”.

Cartagena volvió a recibir al jefe de Estado, el viernes 12 de marzo, donde se dio la entrega de equipos básicos de salud para el departamento de Bolívar. Ciudadanos esperaban la presencia del alcalde Dumek Turbay, quien envió como delegado al director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Alex Tejada Núñez.

Al lugar donde se desarrolló la entrega de equipos básicos de salud, llegaron alcaldes municipales, líderes, concejales, funcionarios del gobierno departamental y local, junto con ciudadanía en general; muchos salieron antes de la llega del presidente, alegando que el mandatario estaba demorando en su ingreso al Coliseo de Combate.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló, “si hubo una demora, desafortunadamente, es porque el señor presidente fue al barrio San Francisco; sin agua, sin alcantarillado, un barrio de invasión, un barrio de personas vulnerables que habitan también muchos hermanos venezolanos, donde la pobreza y el desempleo pulula”.

“Allí llegó un verdadero presidente, que le duele problema de los colombianos”, puntualizó.

En el evento, que se desarrolló en el coliseo cubierto Bernardo Caraballo, estuvo presente el gobernador de Bolívar, quien le exteriorizó a Gustavo Petro, “gracias por estar nuevamente en el departamento de Bolívar, se le nota su gran amor por este territorio”.

“Hace menos de 20 días estábamos recorriendo el sur y centro de Bolívar juntos, quiero decirles que lo más chévere fue que respondió a cada una de las inquietudes no solo del gobernador de Bolívar, sino de cada uno de los asistentes a ese evento. Un saludo muy especial a su hijo, doctor Nicolás Alcocer”, expresó Yamil Arana.

El gobernador nuevamente le dijo al mandatario colombiano, “nosotros también estamos en contra de algunas prácticas que realizan algunas EPS en Colombia, por ejemplo, la integración vertical; las EPS crearon sus propias clínicas, contratan con sus propias clínicas, les pagan a sus propias clínicas, y tienen a los hospitales públicos en el abandono”.

“Lo digo presidente con pruebas. El Hospital Universitario del Caribe, el mejor hospital público de la Región Caribe, le deben las EPS 180 mil millones de pesos; las EPS liquidadas 60 mil millones. Yo pregunto dónde está esa plata presidente, dónde fueron a parar esos 60 mil millones con los que pudiéramos comprar equipos, tener el personal de la salud al día con bonos, con beneficios; nadie sabe y nadie por esos recursos”, afirmó el gobernador.

Detalló, “Clínica Maternidad Rafael Calvo le deben las EPS liquidadas 22 mil millones de pesos, las EPS no liquidadas 23 mil millones de pesos; nos dicen que el sistema público no funciona, no funciona porque nos les pagan”.

“Sin decirles del cartel ibuprofeno y del acetaminofén; yo pregunto ¿quién es el dueño del acetaminofén y el ibuprofeno?, tiene que estar rico. Aquí dolor de cabeza, ibuprofeno; dolor de barriga, ibuprofeno; que tengo diarrea, ibuprofeno; por eso presidente, yo sí celebro el jalón de orejas que se están llevando las EPS, que sean serios con el pueblo colombiano. Alguna presidente para que no me vayan a demandar mañana”, siguió diciendo el gobernador.

Concluyó, “presidente, gracias por estar aquí, por querer al departamento de Bolívar y le digo presidente, el departamento de Bolívar también lo quiere”.

Líderes petristas e integrantes del Pacto Histórico, junto con seguidores del presidente, señalan que del alcalde no ha salido una aprobación para el mandatario, lo califican como oposición.

Por otra parte, quienes aprueban el gobierno de Dumek Turbay aseguran que es momento de la descentralización administrativa; afirman que, el Gobierno Nacional tiene en vilo el proyecto de protección costera, junto con otros que requiere la ciudad, “hasta los 100 días que lleva en el cargo el alcalde ha trabajado solo con su equipo de trabajo”.