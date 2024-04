Irán pide a Occidente que no “formule acusaciones” por su ataque a Israel

El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes 15 de abril que los países occidentales “deberían apreciar la contención” mostrada por Teherán en su ataque con misiles y drones contra Israel en lugar de “formular acusaciones”, al tiempo que ha vuelto a criticar su inacción tras más de seis meses de “genocidio” en la Franja de Gaza.

Teherán ha subrayado en varias ocasiones que su ataque contra Israel fue parte de su respuesta al bombardeo ejecutado recientemente contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco, suceso que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.

“Los países occidentales deberían tener en cuenta que las acciones de Irán son legítimas y apreciar la contención mostrada por Irán para la seguridad y la paz en la región”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

“En lugar de acusar a Irán, deberían rendir cuentas por lo que han hecho ante siete meses de genocidio abierto y por no haber cumplido su deber legal y moral hacia Palestina”, ha sostenido, antes de pedirles, que “se alineen con países pacíficos (...) en lugar de apoyar al régimen (de Israel)”.

Así, ha reiterado que estos países “deberían apreciar la inteligente y razonable acción por parte de Irán” y ha añadido que las autoridades iraníes “no quieren incrementar las tensiones en la región”. Sin embargo, ha advertido de que “actuarán para disuadir y castigar al agresor, en el marco de las ‘líneas rojas’ del país”.

Kanani ha criticado además el “comportamiento irresponsable” de Estados Unidos en Oriente Próximo y ha explicado que la postura de Washington ha llevado a Irán a “crear una disuasión” que ha estado “en línea con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional”.

En este sentido, ha desvelado que Teherán contactó con Washington tras el bombardeo contra su Consulado en Damasco y ha agregado que “se esperaba que el Gobierno estadounidense respetara las leyes internacionales (...) y condenara esta acción del régimen sionista”.

“Hicieron lo contrario y no solo evitaron condenar el acto, sino que impidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara un comunicado condenando este acto criminal por parte del régimen sionista”, ha denunciado Kanani, quien ha argüido que “de no haber contado con ‘luz verde’ del Gobierno estadounidense, el régimen sionista no habría tenido valor de actuar contra la sede diplomática en Siria”.

En otro orden de cosas, ha justificado la incautación de un buque en el estrecho de Ormuz y ha indicado que “está claro que pertenece al régimen sionista”. “Irán supervisa el tráfico en este estrecho estratégico para proteger sus intereses nacionales y su soberanía territorial”, ha zanjado, antes de afirmar, que la embarcación “violó las regulaciones internacionales”.