PGN exige acciones al Área metropolitana de Barranquilla por proyecto habitacional

Barranquilla

La Procuraduría General de la Nación llamó la atención del Área Metropolitana de Barranquilla, entidad que no estaría cumpliendo con su rol articulador frente a la expansión urbana y el desarrollo de proyectos urbanísticos en el área de la Ciénaga de Mallorquín.

Detallaron que la situación se evidenció en la mesa preventiva que se adelantó entre autoridades ambientales y empresas de servicios públicos de este fin de semana, sobre el desarrollo de viviendas ‘Ciudad Mallorquín’.

Señalaron que se mostró falta de coordinación entre los planes de ordenamiento en torno al proyecto urbanístico, a pesar de que el ecosistema de la Ciénaga de Mallorquín y las acciones que se desarrollen, impactarían a varios municipios de manera simultánea.

“Además de tener gran importancia ecológica para la región y el país, es considerado como un “hecho metropolitano” que significa que afecta e impacta simultáneamente a dos o más de los municipios del área metropolitana”, se lee en el pronunciamiento.

Por lo anterior, la Procuraduría pidió acciones concretas, dando lugar a la articulación urbanística y la verificación del cumplimiento de las determinaciones ambientales, “comprometiendo a las entidades a establecer un mecanismo asociativo que permita la toma de decisiones coordinadas, con el concurso de las autoridades ambientales”.

Al tiempo, llamaron la atención al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que no estuvo presente en la mesa de trabajo, precisando que no se puede hablar de ordenamiento territorial en torno al agua como política pública y línea base del Plan Nacional de Desarrollo, “cuando sus representantes no asisten a escenarios de concertación en situaciones conflictivas frente a ecosistemas de humedal”.

El seguimiento preventivo al Proyecto Urbanístico ‘Ciudad Mallorquín’, seguirá por parte del ente de control con espacios de diálogo con la sociedad civil y comunidades aledañas.