¿Cómo se lleva a cabo la terapia de pareja y para qué sirve?

La psicóloga, especialista en terapia de pareja, certificada en mindfulness y yoga, Daniela Benítez, estuvo en Salud Y Algo Más explicando cómo se lleva a cabo la terapia de pareja, a través de su experiencia en el acompañamiento de crisis.

La experta explicó que se puede considerar que una pareja se encuentra en crisis cuando, “empezamos a sentir que no hay espacio para nuestras emociones, nos cuesta comunicar lo que sentimos. Nuestro proyecto personal comienza a sentir distante del proyecto de pareja o cuando no nos sentimos cómodos con las dinámicas de la relación”.

Según Benítez, los espacios de terapia son “de exploración, abiertos en toda situación. No necesitamos estar en una crisis para asistir, permiten tener una mirada externa y objetiva para afrontar las situaciones de pareja”.

“Vemos los conflictos como sin salida y por eso siempre es un espacio útil, porque nos permiten adquirir herramientas para afrontar los problemas”, añadió.

“El espacio no es únicamente para estar juntos bajo cualquier condición, hay casos donde lo que se resuelve es que lo mejor es salir de la relación”, aclaró la psicóloga.

En cuanto al desarrollo de este tipo de sesiones, la doctora Benítez describió que “se tiene una sesión individual con cada uno para ver sus perspectivas y la tercera se realiza en pareja; no se trata de encontrar culpables, sino de tener un punto de encuentro y poder decirnos las cosas de mejor manera”.

“Solemos naturalizar las cosas pequeñas que pasan, si se está haciendo más en la casa, si no se lava la loza, y se va generando un distanciamiento emocional. Hay una rabia que no me deja ser eso que éramos antes, es un cúmulo de cosas pequeñas que no se hablaron y fueron provocando insatisfacción”, señaló Daniela Benítez sobre algunos de los problemas más comunes que se presentan en consulta.

Escuche la entrevista completa a continuación: