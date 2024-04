Germán Blanco renunció a comisión de reforma a la salud por presunto conflicto de interés

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Blanco, renunció a la comisión accidental en la que fue designado una semana atrás para estudiar la apelación que presentó el Pacto Histórico contra el hundimiento de la reforma a la salud.

Según explicó Blanco, su esposa es directiva de una IPS, razón por la cual debe apartarse de la discusión por un presunto conflicto de interés. Se trata de Lina María Bustamante, exsecretaria de Salud de Antioquia y hoy gerente de Sies Salud IPS.

Ante lo sucedido, el presidente del Senado, Iván Name, tendrá que decidir sobre el reemplazo del congresista y el criterio que usará para volver a completar ese grupo, pues en principio su intención era tener en la subcomisión a los presidentes de las siete comisiones constitucionales, sin considerar un criterio de representación partidista.

Aunque Name dio un plazo de ocho días -que vencería mañana - lo cierto es que el informe no está listo aún y por lo tanto no podría ser sometido a votación de la Plenaria este miércoles.

Si prospera la apelación, el tiempo podría convertirse en el principal factor en contra, pues la Ley 5 de 1992 establece un procedimiento que podría requerir de varias semanas y el proyecto tiene como límite de aprobación el próximo 20 de junio.

La reforma a la salud se hundió el pasado 3 de abril en la Comisión Séptima, cuando cursaba su tercer debate. Dos senadores del Pacto Histórico apelaron el archivo y esperan que la iniciativa pueda resucitar.