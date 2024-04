¿Qué pasará con las universidades privadas en Colombia? ¿Por qué el tiempo de ‘Vacas Flacas’?

En diálogo con el filósofo Francisco Cajiao quien es magíster en Economía, consultor en educación y exsecretario de Educación de Bogotá en Sigue La W analizamos la situación actual de las universidades privadas, ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué universidades como El Rosario, universidad del Norte, Bolivariana y otras instituciones de renombre hoy parecen enfrentar una difícil situación financiera?

Cajiao explica que todo se remonta al año 2000 donde hubo un crecimiento de la matrícula permanente y acelerado y eso le dio a las universidades privadas una gran confianza.”Por un lado, aparecieron muchas universidades nuevas y, por otro lado, muchas de las antiguas empezaron a crear edificios porque vieron que la demanda se incrementaba cada vez más”.

Según Cajiao, desde el año 2014 se evidenció un estancamiento de la matrícula; Sin embargo, en ese momento no era tan evidente y durante el gobierno del presidente Santos aparecieron programas como Ser Pilo Paga y el programa Generación E “estos le dieron a las universidades privadas un cierto aire, aun cuando su matrícula creciente se había detenido”.

Otro punto fundamental para tener en cuenta son las expectativas que ha generado el gobierno Petro con la matrícula gratuita y la creación 500 mil cupos, también se ha dado una restricción en créditos de Icetex por ello las familias han congelado mucho el ingreso a las universidades privadas y esto lo que genera es un conflicto para las instituciones que obtuvieron grandes créditos por sus inversiones y otras se enfrentan a un estancamiento en el flujo de recursos que deben invertir para mantener una cuota de profesores muy costosa.

Los tiempos cambian y las expectativas de vida también, frente a esto el profesor Cajiao reconoce que “la gente ya no quiere ir a una universidad porque los costos son muy altos y la retribución es muy baja, han cambiado las expectativas; hay una serie de oficios que no requieren ir a la universidad y tienen una alta rentabilidad, por ejemplo los programadores, todos los que hacen videojuegos, estas actividades informáticas tienen a gente que no necesariamente tiene que hacer una carrera universitaria larga y muchos de ellos son casi que autodidactas, hay una serie de cursos que ofrece las empresas tecnológicas que dan certificaciones entonces eso pasa por encima de la universidad”.

Para el ex secretario de Educación, hay carreras tecnológicas que están empezando a tener muchísimo éxito y hay emprendimientos donde los jóvenes sienten que les puede ir muy bien, por ello la gente cree que no vale la pena gastarte 5 años en una carrera por la cual le pagan un salario bajo. Otra arista que no se puede quedar por fuera es tener en cuenta que realmente para la gestión del Estado lo que tan importante es tener a gente calificada “me refiero en general a todas las actividades que requieren alta calificación donde la ciencia y el conocimiento hoy parecen no tener un papel preponderante.”

Todos los detalles a continuación: