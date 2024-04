Exclusivo: Primera entrevista de Aída Victoria Merlano después de su condena

Aída Victoria Merlano es una influencer de enorme impacto en Colombia. Cada publicación suya en las redes sociales es vista por cientos de miles de personas.

Ella es también la hija de la senadora Aida Merlano, quien está presa por delitos electorales y quien hace cuatro años se fugó desde un consultorio odontológico descolgándose por una cuerda. Una imagen que se quedó en la memoria de muchos colombianos

Aída Victoria, la hija, tiene 24 años. Está empezando su vida, pero fue condenada en segunda instancia a 13 años y 10 meses de prisión como coautora del delito de uso de menores para fuga de presos.

El menor que usó, según la sentencia, es su hermano Esteban que para el día de la fuga tenía 17 años.

Hoy Aida Victoria Merlano le concede a El Reporte Coronell la primera entrevista después de la dura sentencia. Acompañándola está su abogado, el penalista Miguel Ángel del Río, quien ya anunció que interpondrá el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que el caso sea revisado por el máximo tribunal de Colombia.

Aida dice que la situación fue forzada jurídicamente para culparla a ella, y no a su mamá, de la instrumentalización de su hermano para la fuga. Dice que querían ponerla presa para armar un “show mediático” que escarmentara a su mamá.

Asegura que no vio el escape porque salió antes del consultorio odontológico porque su madre trataba de evitar que sus hijos la vieron esposada como tenían que transportarla los funcionarios del Inpec.

Afirma que solo se enteró de que su mamá se había fugado en el Centro Andino, una hora después y por la llamada de una amiga que oyó la noticia por los medios.

Teme sufrir un atentado por hablar de los verdaderos cómplices de su mamá en la fuga y que no quiere “terminar con un tiro en una zanja”.

Reveló que su mamá “se siente profundamente culpable” por la situación en la que ella está.

Aida Victoria dice que lo malo también ha traído cosas buenas y que su popularidad en las redes sociales –y el trabajo que se ha derivado de ese reconocimiento– se lo debe al escándalo de su vistosa captura en Barranquilla.

Asegura que no sabía de la fuga de su madre pero que si hubiera sabido ese no sería un delito. “Podría estar comiendo crispetas mientras ella se volaba” pero tenía el derecho de no denunciarla y “no tenía el deber ni legal, ni moral de denunciarla”.

Ella también dice que la Fiscalía no logró ninguna prueba del enriquecimiento ilícito por el que quisieron procesarla y por eso el caso, del que se habló mucho en su momento, murió.

Su abogado Miguel Ángel del Río dice que la Corte Suprema puede tomar entre 18 meses y dos años para definir si la manda a la cárcel o sale en libertad.