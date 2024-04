Industria farmacéutica colombiana provee el 84% de medicamentos, no hemos parado: Ascif

Industria farmacéutica provee el 84% de medicamentos, no hemos parado de producir: Ascif

La presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), Clara Rodríguez, habló en La W sobre la escasez y desabastecimiento de medicamentos que desde hace varios años ha venido creciendo. Esta semana se presentaron protestas en Audifarma, pues el dispensador de medicamentos ha tenido que negar varias medicinas alegando que no tienen disponibilidad.

Sin embargo, la presidente de Ascif aseguro que no se ha parado de producir y que el problema está en las deudas que tienen las EPS con los dispensadores farmacéuticos, “esto de que falta algún material, que falta alguna materia prima, que alguna planta farmacéutica se haya cerrado, no existe. Es muy importante que el país sepa que, con respecto a la provisión de medicamentos, desde el punto de vista de la producción, no hay ninguna afectación”.

Rodríguez afirmó que la mayoría de los medicamentos que se dispensan en Colombia hacen parte de esta industria. “La industria farmacéutica nacional provee el 84% de los medicamentos que se consumen en el sistema de salud, esto es el gran volumen, los analgésicos, los antibióticos, los medicamentos para la hipertensión, etc. Es un volumen muy importante de medicamentos y otra franja de tecnologías más especializadas que no se producen todavía en el país. Entonces lo que se produce en Colombia en este momento, vuelvo e insisto, está plenamente abastecido”.

El problema, según la presidente de Ascif, está en el dinero que deben las EPS a las gestoras farmacéuticas, más aún con la incertidumbre de la intervención.

“Urgente buscar salidas tales como las que el Gobierno ya está planteando frente al tema del giro directo de recursos para poder abastecernos de los recursos necesarios para comprar materias primas que en este país no se producen y que tenemos que adquirirlas por adelantado para poder fabricar los medicamentos y creería yo que esto también le está sucediendo a los medicamentos”, aseguró Rodríguez.

Desde Ascif hicieron un llamado al Gobierno para que el giro directo implementado para IPS y para gestores farmacéuticas también cubra a los laboratorios farmacéuticos, pues en este momento las deudas sobrepasan los $400 millones de pesos.

“La EPS le compra los medicamentos a un gestor farmacéutico y este gestor farmacéutico es el que les compra a los laboratorios. La gran preocupación de esta industria es que ese giro directo pasa precisamente por autorización de la EPS a los gestores y que por alguna razón no llega oportunamente a la industria que es la que hace los medicamentos entonces tenemos que entrar a revisar ese decreto”, aseveró Rodríguez.

Escuche la entrevista completa a continuación: