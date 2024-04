¿Qué dijo la UNP sobre la seguridad del periodista Jaime Vásquez?

Imagen de referencia de la Unidad Nacional de Protección. (Photo credit should read EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images) / EITAN ABRAMOVICH

A través de un comunicado, la Unidad Nacional de Protección se pronunció sobre los señalamientos que indican que la entidad no prestó las medidas de seguridad adecuadas al periodista Jaime Vásquez, que fue asesinado por sicarios en los últimos días en la ciudad de Cúcuta.

Según lo expresado, desde el año 2021 se “estudió por primera vez la solicitud de protección de JAIME ALONSO VÁSQUEZ GIRALDO, por ser vocero del Comité Promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde del municipio de Cúcuta”.

A partir de esa fecha se hicieron una serie de estudios sobre la seguridad del periodista que arrojaron que debería entregársele un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Sin embargo, el periodista y líder social “cuestionó la medida de protección recomendada, por considerar que no era la más adecuada, razón por la cual no accedió a la implementación”.

Posteriormente, en enero del año 2023 se hizo una revaluación y la decisión del CERREM fue ajustar las medidas de protección: “ratificar un medio de comunicación y un chaleco blindado e implementar una persona de protección”.

Luego, la Unidad, en la comunicación, relató los hechos en los que Vásquez perdió la vida, asegurando que lo sucedido fue fuera del domicilio y el protegido no tenía el chaleco antibalas.

“Hacía las 8.30 am ocurrió el atentado en una pastelería cerca de su apartamento de domicilio. A las 11.45 am murió en una clínica cercana. La persona de protección estuvo en servicio con él durante la noche del viernes 12 de abril; en la madrugada del sábado el protegido le ordenó al escolta retirarse y lo autorizó para que hiciera uso de su vehículo personal. Hacia las 11 am del sábado el protegido llamó al escolta y le pidió que le hiciera un trámite por Nequi y que le regresara la camioneta. El escolta hace el trámite solicitado y luego acude al domicilio del protegido, le hace entrega del vehículo y luego se retira con la observación del beneficiario de que el domingo él iba a estar en su domicilio y que no lo requería, que estuviera pendiente el lunes 15 de abril, porque necesitaría que lo acompañara al aeropuerto y luego lo recibiera en razón a que viajaría a Bogotá y regresaría el mismo día. El líder social Jaime Vásquez sufrió un atentado mortal fuera de su domicilio, tenía medidas vigentes, aunque en proceso de revaluación y no portaba el chaleco antibalístico”, puntualizaron.