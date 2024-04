Sepelio del ELN en el Catatumbo viola lo pactado en mesa de diálogo

Cúcuta

Sigue la controversia en Norte de Santander después del sepelio de un integrante del ELN conocido con el alias de “Tigre” y que se llevó a cabo en el corregimiento San Pablo del municipio de Teorama. Aseguró Luis Fernando Niño, Consejero para la Paz en Norte de Santander que, una vez conocido el caso, se les informó a los mecanismos de monitoreo y verificación lo ocurrido en la región del Catatumbo.

“Hay que explicar dos cosas, si bien es cierto las conversaciones están congeladas (…) el cese al fuego sí se mantiene. Al mantenerse, el decreto es muy preciso en decir que no puede existir operaciones ni militares ni de parte de los grupos armados en inteligencia y en confrontación y otras. Entre esas otras están extorsión, secuestro, minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, etc (…) Este tipo de acciones visibles que las han hecho el ELN y también el Estado Mayor Central, no están permitidas dentro de las negociaciones, es decir, no se puede demostrar este control territorial”.

Luis Fernando Niño sin embargo aseguró que lo visto en zona rural de Teorama “es normal” haciendo referencia a que “es normal que estas organizaciones ya están enraizadas en estos territorios y hacen sentir que la presencia institucional no está allí. Ahí es donde la institucionalidad debe decir que el gobierno departamental y nacional está presente en estas zonas. Por eso es que no se acepta la presencia de este actor armado haciendo este tipo de cosas”.

Resaltó que, a pesar de lo vivido, Norte de Santander “es un departamento aventajado” haciendo referencia que acá se ha presentado una disminución de bajas, en municipios donde mayores atentados había.

Dijo que el informe entregado hace algunos días por Naciones Unidas da cuenta de 243 violaciones a lo pactado hasta el momento en las mesas de diálogo tanto con el ELN como con EMC a nivel país, que van desde acciones como la vivida en Teorama, combates, bajas, entre otros.