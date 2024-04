No tienen competencia para procesar al presidente: Eduardo Noriega sobre caso Petro en CNE

Ante la expectativa por la formulación de cargos que prepara el Consejo Nacional Electoral dentro de la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro, La W consultó a Eduardo Noriega, delegado de Colombia Humana ante el Pacto Histórico, quien insistió en que la financiación fue legal.

“Sobre esos hechos yo tengo que decir, desde el punto de vista jurídico, a nuestro juicio allí se cumplió la Ley. Decir que un sindicato de maestros no le puede donar plata a un partido político no es cierto. Claro que puede donar; está autorizado en la ley”, indicó.

El dirigente político cuestionó la actuación del CNE, pues considera que no tiene la competencia para tomar decisiones sobre el presidente, quien tiene fuero, y que se filtró la información sin notificar a los afectados, empezando por Ricardo Roa, gerente de la campaña.

“Filtran una noticia que todavía no conocemos nosotros en Colombia Humana, ni el doctor Roa conoce el pliego de cargos que ya estoy de dominio público. Los hechos, repito, son los mismos que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún rigor, ninguna seriedad. Tampoco es serio que el Consejo Nacional Electoral salga a anunciar que va a procesar al presidente la República. El CNE no tiene competencia para procesar al presidente de la República sobre hechos que pueden significar conductas punibles, delitos”, indicó.

Sobre los efectos de la investigación para Ecopetrol, teniendo en cuenta que Ricardo Roa es presidente de la compañía, Noriega afirmó que es prematuro el proceso y que darán las explicaciones del caso.

“Conocemos en relación con el doctor Roa que hay una advertencia de una calificadora de riesgo, sobre el riesgo que tiene él por su desempeño como gerente de la campaña y claro que eso le hace daño. Queremos ver el rigor de los cargos desde el punto de vista jurídico y solo es el anuncio de una imputación de cargos y es un proceso que rogamos que se haga con todas las garantías”, dijo.

En relación con la vicepresidenta Francia Márquez, quien está siendo investigada por la Fiscalía, el delegado consideró que se trata de una actuación preliminar que no implica responsabilidad.

“Mencionan a la vicepresidenta Francia Márquez porque se refieren a la fórmula vicepresidencial. No indican, que es que haya una actuación independiente o aislada de la vicepresidenta que la involucre a ella. Investigaciones hay todas lo que quieran porque cada denuncia o anónimo abre una nueva investigación. Está en su fase de indagación preliminar. Esperemos, como lo deseamos, que concluyan archivándolas porque pensamos que allí no hay motivos para iniciar investigación seria”, precisó.

Finalmente, frente a la financiación que habrían recibido de la estafa de criptomonedas Daily Cop, escándalo publicado por La W dos años atrás, Noriega afirmó que se debe esperar la afirmación de las autoridades, pues no habría registro de esa supuesta donación.

“Ninguna relación que yo sepa y en relación con los aportes de la campaña debemos sujetarnos al reporte que se hizo al CNE, allí no aparece ninguna donación, aporte o contrato con esa compañía. Si hay evidencia, lo contrario el Consejo lo mostrará en la imputación. Estamos esperando que notifiquen el pliego de cargos”, indicó.

Escuche la entrevista completa en La W: