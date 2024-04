Francia Márquez estrenó en Cartagena ‘Igualada’, el documental sobre su vida

Cartagena

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, dejó de ser política y se convirtió por más de una hora en la protagonista del largometraje ‘Igualada’.

Márquez se olvidó por un momento de las noticias coyunturales que giran a su alrededor y celebró que el país conoció su historia como activista social, además del camino que recorrió para llegar a la Vicepresidencia.

“El termino de ‘igualada’, efectivamente se ha visto de manera despectiva, surgió porque cuando yo dije me lanzo a la Presidencia, mi propia comunidad me decía -¿la presidenta de qué, de la Junta de Acción Comunal?-. Yo estuve por acá, por el Caribe recorriendo firmas y era muy duro, la gente decía -¡dejen de joder!-. A mí me daba vergüenza porque la política que se ha hecho aquí en este país, no es una política que hace sentir a los colombianos dignos, es una política que le hace sentir vergüenza y a mí también me hacía sentir vergüenza”, dijo la vicepresidenta.

“Pedirle una firma a alguien era doloroso porque yo quería decir que no era igual a los de siempre, pero borrar esa historia no es algo que se logre de noche a la mañana; sin embargo, tengo que decir que un millón de jóvenes votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez, ese millón de jóvenes eran parte de esos 13 millones que en el documental decían que no creían en la política de este país y depositaron la confianza en nosotros”.

“Es por ellos y por todo este país que hacemos los mayores esfuerzos para avanzar, en llevar soluciones a los territorios más excluidos y marginados de nuestra sociedad”, dijo Márquez.

Juan Mejía Botero, director de la producción, narró que conoció a Francia Márquez en el año 2006, cuando realizaba cortometrajes sobre desplazamiento forzado en Colombia; destacó que en 2009 trabajaron para dar a conocer la extracción de recursos naturales y materias primas de la tierra.

“En 2020, me llamó y me contó que quería lanzarse a la Presidencia, yo le propuse que deberíamos documentar. A ella no le gusta el protagonismo, pensó que no se hacen películas sobre su comunidad y arrancamos”, manifestó Mejía Botero.

El largometraje ‘Igualada’ fue proyectado en el Teatro Adolfo Mejía, donde estuvo la vicepresidenta, su esposo y familia, junto a la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa; posteriormente fue proyectado en el barrio El Pozón, donde estuvo el ministro de Cultura, Juan David Correa.

El director del largometraje explicó que, el nombre ‘Igualada’ viene de un trino que publicaron luego que Francia Márquez anunciara su aspiración a la Presidencia.

“Entre tantos comentarios, escribieron -¿esa negra quién se cree que es?, mucha igualada-”, sustentó Juan Mejía Botero

La vicepresidenta, quien testificó que fue líder de su comunidad de mineros tradicionales del norte del Cauca, y a sus 42 años sigue dejando su legado en alto insistió en que, hay que atreverse a soñar para poder desafiar los sonidos de la muerte, de la barbarie (...) Viendo la película pensaba en la gente, los rostros de personas que ya no están pero aportaron muchísimo en este camino; no me alcanzó para llegar a la Presidencia, pero aquí estoy como vicepresidenta”, afirmó la vicepresidenta.

“Esto es un medio para poder seguir construyendo un país, para seguir construyendo una sociedad en articulación en medio de las diferencias; ustedes vieron en el documental cuántas veces expresamos nuestro sentido de diferencia al interior del Pacto Histórico, pero fuimos capaces en medio de la diferencia ideológica y política de construir una posibilidad para este país, y seguimos caminando”.

El largometraje se presenta en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena, en agosto sería proyectado en las salas de cine del país.

En el estreno del documental la alta funcionaria afirmó que fue desplazada de su territorio por amenazas, destacó que en 2018 recibió el premio Goldman de Medio Ambiente, además de otros reconocimientos por su defensa de los derechos humanos.

Agradeció a todas las personas que la acompañaron en lanzamiento, indicado que fue un momento alegre pero lleno de nostalgia porque vio a muchos que ya fallecieron.

“Esta es la segunda vez que veo el largometraje, se me salieron las lágrimas en distintos momentos, creo que es un proceso que evidencia la construcción colectiva, las luchas de las comunidades, la lucha por la justicia social, por la dignidad, por la paz de este país; es atrevernos como mujeres, como pueblos, a romper estereotipos, a romper las barreras y a decir sí se puede. Invito a todas las mujeres a que sean igualadas”, dijo Francia.

Márquez pidió a los colombianos luchar por un país mejor, “estamos sembrando una Colombia de cambio, una Colombia de transformación. Como vicepresidenta mi mayor temor es que no alcancemos a cumplirle a este pueblo todo lo que hemos prometido en el Gobierno (...) 500 años de exclusión y de marginalidad no se van a transformar de la noche a la mañana, tengo temor de no poderle cumplir a Colombia; siempre hago mi mayor esfuerzo por no defraudar a mi país”, cerró.