Miles de bumangueses salieron a marchar en contra del presidente Petro

Desde las 9:00 a. m. se dieron cita los bumangueses en la Puerta de Sol para movilizarse en rechazo al presidente Gustavo Petro, sus reformas y las actuaciones que ha venido haciendo en los últimos meses.

Fueron por lo menos 10 cuadras llenas de gente durante la movilización, incluso se tuvo que bloquear la carrera 27 en ambos sentidos, por el flujo de personas que estaba participando en esta marcha. Conductores de vehículos de carga pesada, motociclistas, miembros de área de la salud y de la reserva activa de la Fuerzas Militares fueron algunos de los sectores que participaron en la movilización.

Pedir que no se incremente el valor del Acpm, que no se aprueben las reformas en el Congreso de la República y que no se haga una Constituyente son algunos de los motivos por los que la ciudadanía salió a las calles.

La movilización terminó en el parque Santander, en el centro de Bucaramanga, sin ningún contratiempo. Allí en medio de actos culturas y con el himno nacional de fondo los bumangueses entonaron la frase “Fuera Petro”.