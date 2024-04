Hubo una protesta pacífica, hay que escucharla: gobernador de Córdoba

Montería

En diálogo con La W, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, habló sobre la multitudinaria protesta registrada el pasado 21 de abril en Colombia, donde ciudadanos se manifestaron en contra de las políticas del gobierno Gustavo Petro.

Según el mandatario departamental, la marcha fue pacífica y, en ese sentido, debe ser escuchada, con la finalidad de buscar soluciones.

“El país se ha manifestado de manera pacífica, hay un mensaje claro, pero hay que decirlo: hay unas voces sensatas por parte del Gobierno Nacional como es el caso de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, quien está llamando a la unión, y ese es el llamado que hacemos nosotros, los gobernantes en el territorio, vamos a unirnos”, sostuvo el gobernador Zuleta Bechara.

Asimismo, precisó que “hay personas del gobierno que no actúan, y el no actuar de los miembros del gobierno, no ir en sintonía con lo que dice y quiere el presidente de la República, lo que hace es generar ese tipo de inconformidades”.

El gobernador de Córdoba también dijo que los problemas no tienen tinte político y que lo ocurrido el 21 de abril es un hecho que no se puede negar.

“Yo estoy alejado de todo esto, estoy un poco perdido, no sé si tuvo o no tinte político, pero más allá de eso, negar que hubo una marcha, que hubo una manifestación de la ciudadanía diciendo que hay que prestarle atención a ciertas cosas, eso es innegable, pero también hay que reconocer a algunos funcionarios del Gobierno Nacional que están diciendo que debemos escuchar esas voces. Eso es lo que debemos hacer los gobernantes, escuchar las voces disonantes para ver qué es lo que está pasando y ver de qué manera podemos solucionar”, agregó.

Finalmente, expresó que “los problemas de la gente no son de derecha ni de izquierda, los problemas son problemas para todo el mundo. La verdad es que hubo una manifestación de la gente en todo el país, unas más grande que otras y hubo una protesta pacífica, esa protesta hay que escucharla”.

Caber recordar que, en el caso de Montería marcharon cerca de 1.500 personas en la zona norte de la ciudad.