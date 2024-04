JEP cita a general Suárez Bustamante, ‘Machaca’, y otro alto oficial por falsos positivos

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión voluntaria al general (r) Carlos Suárez Bustamante, conocido como ‘la Machaca’, dentro de la investigación a fase nacional por falsos positivos ocurridos en el marco del conflicto armado.

Suárez Bustamante deberá comparecer en su condición particularmente de exinspector general del Ejército en 2008, labor mediante la cual tuvo que investigar distintas unidades de la institución, después de que se produjera el escándalo de los llamados falsos positivos de Soacha.

El general en retiro tendrá que comparecer los próximos 12 y 14 de junio ante la magistratura. Además de su paso por la inspección general, “La machaca” será interrogado por cuenta de su pasado como comandante de la Quinta División de la institución entre 2005 y 2006, periodo en el que se presentaron sendos casos de ejecuciones extrajudiciales.

Cabe recordar que el general (r) Suárez Bustamante fue acusado públicamente por el teniente (r) Jhon Suancha, uno de los máximos responsables por falsos positivos en Casanare y exintegrante del Gaula de ese departamento, de haber sido el “padre de la omisión” frente a esos crímenes. Según lo dicho por Suancha, el general sabía de las irregularidades en los resultados pero lo alentó a seguir presentando “bajas”.

“Ordena desocupar todas las instalaciones del Gaula y dejarme solo con él en la sala de crisis del Gaula, ese día se fue hasta la luz, y mi general me dijo frentiao: oiga huevón, el Ejército no se gasta tanta plata en su entrenamiento, en su formación, para que usted ahorita se venga a atortolar ¿o es que no quiere ser capitán? (…) las bajas me las pidió directamente el señor general Carlos Suárez Bustamante, inspector general del Ejército” dijo el año pasado en Yopal (Casanare).

Pero el general “la machaca” no es el único general en ser llamado por la jurisdicción. La W conoció que también fue citado a responder el general (r) Carlos Omairo Lemus Pedraza (exsegundo comandante del Ejército en 2006), en su calidad de excomandante de la Décima Octava Brigada de la institución entre el 2000 y el 2003, con jurisdicción en el departamento de Arauca. Ha sido mencionado por comparecientes como el coronel (r) Santiago Herrera.

“En ese periodo en el departamento de Arauca se presentaron hechos constitutivos de Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por Agentes del Estado” indicó la JEP.

El general Carlos Omairo Lemus será interrogado el 15 y 16 de mayo en las instalaciones de la jurisdicción.

También fue llamado por la JEP el general (r) Eduardo Behar Benítez, el próximo 4 y 5 de junio. El general Behar Benítez será cuestionado en su papel de exinspector general de las Fuerzas Militares entre 2006 y 2008. Las diligencias a las que deberá comparecer el general Behar se llevarán a cabo el 4 y el 5 de junio del año en curso.