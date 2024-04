Trece periodistas fueron agredidos durante manifestaciones en oposición al Gobierno Petro

Reporteros de varios medios, incluyendo RTVC, El Tiempo, Cofradía para el Cambio, Tras Este Visor y El Tamal News, se vieron obligados a interrumpir su cubrimiento para salvaguardar su integridad. Los periodistas fueron objeto de señalamientos como “periodistas vendidos”, “provocadores”, e incluso, “izquierdistas”, además de acusaciones de manipulación de la información.

A ocho de ellos les lanzaron objetos y otras sustancias mientras realizaban su labor. En Barranquilla, la fotógrafa Vanessa Romero y el presentador Deivis López, de El Tiempo, fueron abordados por un hombre que intentó impedir su transmisión en vivo, llegando al extremo de empujar y romper el carnet del presentador.

Situaciones similares vivieron corresponsales como Sayni Elisa Agámez, de RTVC, quien fue agredida físicamente, así como Hernán Muriel, director de Cofradía para el Cambio y Nelson Lugo, director de El Tamal News, quienes fueron amenazados y obligados a retirarse del lugar.

Varios reporteros denunciaron que su trabajo fue obstaculizado por manifestantes que intentaban derribar y cubrir sus equipos de grabación con banderas y pancartas. Se reportaron también casos de violencia de género, como el ataque a Beatriz Bolaño, gestora de redes de Juan Maza BQ, y comentarios misóginos dirigidos a Sayni Agámez.

Es relevante destacar que en cinco de los casos reportados, los periodistas no vieron presencia policial, y en los demás, aunque estuvo presente, no se brindó el acompañamiento necesario, recibiendo respuestas como “eso no es con nosotros” y “les recomendamos retirarse por seguridad”.

Ante estos hechos, la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) hizo un llamado a la Policía Nacional para implementar estrategias que garanticen el ejercicio periodístico durante las manifestaciones.