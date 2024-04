“La gente pasó de ser cliente a ser extorsionador”: mayor inversor de Autos del Cedro

Sigue La W reveló audios en primicia sobre el mayor inversor de Autos del Cedro, Luis Felipe Rodríguez, el cual afirmó que: “la gente pasó de ser cliente a ser extorsionador (…) uno se puede declarar en insolvencia y se paga como se puede”.

Luego de la información que reveló Sigue La W sobre la presunta estafa por parte del concesionario Autos del Cedro, decenas de víctimas se pronunciaron frente a las oficinas del centro comercial Iserra 100, para exigir la ubicación de sus vehículos que nunca más volvieron a ver, luego de recibir $1 millón como parte de pago.

“Nuestro carro aparece como si ya hubiera sido vendido, pero no se ha realizado ningún traspaso. No he firmado nada, pero ante el RUNT ya figura con otro dueño. Me respondieron que me iban a robar”: Robinson Buitrago, denunciante de presunta estafa por parte del concesionario Autos del Cedro en Bogotá.

W Radio intentó comunicarse con la administradora del centro comercial Iserra 100, pero no logró obtener declaraciones por parte de Ana María de Castro, debido a que afirmó que no se sentía cómoda frente a la presencia de más de 30 personas que estaban exigiendo un parte de tranquilidad del centro comercial.

“Si no traigo una orden judicial o a la Fiscalía no me dejan sacar mi carro”: afirmó Diego Torres, un denunciante que aseguró que su vehículo estaba estacionado en los parqueaderos de Iserra 100, sin embargo, el centro comercial no autorizaba la salida del automotor ya que no poseían la autorización del Autos del Cedro.

