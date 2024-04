Air-e tomará acciones legales por deuda y desmanes en Fundación, Magdalena

Magdalena

Antes de tomar esta medida, Air-e verificó que la deuda en cuestión no estaba sujeta a reclamación y, por lo tanto, era definitiva. Además, no se encontraron documentos que demostraran la condición de sujeto de especial protección constitucional de algún usuario, lo que garantiza que la suspensión del servicio no vulnera derechos fundamentales ni el debido proceso.







Esta actuación legítima ha generado la alteración del orden público por parte de la comunidad, no de la Empresa, razón por la cual no le cabe ningún tipo de responsabilidad por lo que suceda







Por lo anterior, y ante la negativa y renuencia a los diálogos y negociaciones para llegar a un acuerdo Air-e instaurará una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue las conductas u omisiones en que incurrió la Alcaldía del municipio de Fundación y determine si hay lugar a imponer las sanciones previstas que determine la ley.







En caso presentarse daños, bloqueos o amenazas a los funcionarios y contratistas, la empresa se verá en la obligación de suspender la atención a los usuarios y las operaciones propias de la prestación del servicio de energía en el municipio.









Igualmente, se hizo un llamado a las autoridades para cumplir con la obligación de pagar el servicio de energía en los barrios eléctricamente subnormales, garantizando así su continuidad.