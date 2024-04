Gobierno Nacional publicó el borrador del manual tarifario para el sistema de salud

El Ministerio de Salud de Colombia ha dado a conocer un borrador del tercer decreto que ajusta el sistema de salud del país, centrado en la creación de un manual tarifario.

Este documento tiene como objetivo establecer un sistema de tarifas para los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, así como para la atención de urgencias, en ausencia de un acuerdo entre las partes.

Es decir, para procedimientos que no son urgencias, que no son accidentes de tránsito, donde no se establezcan acuerdos previos entre IPS y EPS, o en intervenciones privadas y demás, será cada clínica o especialista el que establezca sus valores.

Según el borrador del decreto, la propuesta de actualización contó con la contribución de diversos actores del sistema de salud, incluyendo asociaciones de profesionales de este medio, agremiaciones de instituciones prestadoras de servicios y otras instituciones relacionadas. Sin embargo, el documento deja claro que la aprobación del organismo rector del sistema de salud no requiere la aprobación de estos actores.

Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, comentó que este manual tarifario es el resultado de un largo proceso de construcción, basado en la experiencia adquirida de referencias internacionales y validado con diversos grupos de interés y prestadores de servicios de salud.

Martínez destacó que el manual incluye ajustes en la codificación de servicios, desarrollos de traslado asistencial básico y medicalizado, entre otros aspectos, con el objetivo de cubrir los costos de operación y reinvertir en la cualificación del talento humano.

A pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de salud, hay críticas al manual tarifario propuesto pues aseguran que este modelo de pago por evento podría resultar en un aumento de costos para las EPS y, en última instancia, para los usuarios.

Además actualmente las EPS pueden negociar tarifas más favorables a través de paquetes de servicios, pero con un manual tarifario se pagarían los servicios por evento, lo que podría incrementar los costos, especialmente en procedimientos más costosos como las cesáreas.

El debate sobre la implementación de un manual tarifario para el sistema de salud en Colombia continúa, con opiniones divididas sobre cómo impactará en la accesibilidad y calidad de los servicios médicos. El Ministerio de Salud espera recibir retroalimentación sobre el borrador presentado antes de su implementación definitiva.