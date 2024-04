Inversionistas que compraron facturas de empresa Centro Aseo denuncian que no les pagaron

Cerca de 250 inversionistas están denunciando que la empresa Centro Aseo Mantenimiento Profesional les debe cerca de $2 mil millones por facturas que compraron de esta empresa, es decir, con factoring a través de Mesfix.

Los inversionistas aseguran que la empresa se financió con su dinero, pese a que sabían que iban a entrar en reorganización.

De este modo, los inversionistas iniciaron acciones legales por medio de la firma Páez Martín Abogados, que señaló que “uno de los mayores perjuicios por parte de esta compañía es que decidió acceder a este modelo de financiamiento a sabiendas de que estaba pronto de solicitar la admisión en un trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (NEAR), dejando afectados los inversionistas, pues esta ley permite que el pasivo entre como reorganizable sin posibilidad de iniciar la acción ejecutiva correspondiente”.

No obstante, la Supersociedades no los dejó ingresar al NEAR y entraron en enero de este año el proceso de reorganización. De este modo, esa entidad anunció que la empresa quedará limitada en sus acciones financieras y comerciales durante el proceso de reorganización.

Centro Aseo le respondió a La W que entró en enero de este año a reorganización, y en este momento está en la etapa de presentación de los proyectos de calificación e inventarios, pero que no es cierto que se financió sabiendo que iban a entrar a ese proceso.

Señala que la fórmula de pago de las deudas es el paso que seguirá en el proceso y que si son esa cantidad de inversionistas deben demostrarlo.

“En el proceso de reorganización empresarial. Estamos indagando y pidiendo los soportes documentales a la sociedad MESFIX SAS y a la firma de abogados PTG, pues, dado que hubo de por medio un negocio basado en facturas, lo cierto es que no aparecen endosos a esos supuestos inversionistas, para comenzar. Si hay realmente esas 250 personas que serían acreedores, falta hacer la gestión de parte de ellos y las firmas mencionadas, para que sean acreditados como tales dentro del proceso de reorganización empresarial”, remató la empresa.