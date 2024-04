Protesta en la Nacional de Comercio de Bucaramanga para exigir arreglos en infraestructura

Bucaramanga

Luego de que se conociera una serie de denuncias por afectaciones en la infraestructura educativa del Instituto Nacional de Comercio de Bucaramanga y que de acuerdo a la información difundida por el personero de este colegio, por poco causa una afectación en la integridad de uno de los estudiantes que iba transitando por allí.

“La vida de más de 1.800 estudiantes está en peligro, yo me encontraba presente en la institución y casi me caen pedazos de vidrios provenientes del techo de nuestro colegio pero no solamente es es, también son las escaleras, las paredes y los pilares que se están desmoronando poco a poco poniéndonos en peligro”, señaló el personero de la institución.

La secretaria de educación de Bucaramanga, Martha Guarín, inmediatamente se conocieron estas denuncias se pronunció al respecto y señaló que “Nos enteramos de los daños en la fachada del colegio y hoy la ruptura de un vidrio del techo que cayó en uno de los pasillos. Hay una serie de fallas que debemos corregir a través de la alcaldía y la colaboración de la Secretaría de Infraestructura”.

En la mañana de este miércoles se está realizando una protesta en donde los estudiantes, padres de familia y docentes le están exigiendo a la administración municipal que se haga cargo de estos arreglos que podrían causar una afectación a la integridad de la comunidad educativa.