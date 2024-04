Alcalde pide al presidente dialogar con bandas criminales que operan en Cartagena

Cartagena

Cartagena registra un “significativo aumento de homicidios”, más de 119 casos ha reportado la Policía Metropolitana en lo que va del año.

Los dos hechos de sangre recientes se registraron en el corregimiento de Bayuca, al norte de la ciudad, cuando las víctimas se movilizaban en vehículo, “fallece el señor Jorge Leonardo Zarate Ramírez, de Cartagena, 35 años, quien presentó varios impactos con proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo”.

“Del mismo hecho resulta lesionado el señor Teddys Fernando Parra Madiedo, presenta varios impactos con proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladado a la Clínica Serena del Mar donde posteriormente fallece hechos”, informó la Policía Metropolitana de Cartagena.

Ante los múltiples homicidios y el temor de la ciudadanía, que ha cuestionado las medidas implementadas por la Administración Distrital para contener la criminalidad, el alcalde Dumek Turbay pidió al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para La Paz, establecer contacto con los voceros de las bandas criminales que ordenan asesinatos para lograr un proceso de paz.

“Bueno sería presidente Gustavo Petro, que, con el Alto Comisionado para La Paz, pudiéramos establecer contacto con los voceros de las bandas criminales que ordenan asesinatos en Cartagena, una guerra heredada por el control del negocio del narcotráfico que llegó a nuestra ciudad y está cobrando decenas de vidas, flagelo que estamos enfrentando sin tregua junto a la Policía Metropolitana de Cartagena”, expresó el alcalde Turbay.

Puntualizó, “hemos logrado una reducción histórica en índices de inseguridad en Cartagena. Los datos que arroja la Policía Metropolitana de Cartagena son muy positivos, estamos haciendo la tarea, no estamos quietos, nos movemos, presionamos, no escatimamos en recursos. ¡Damos la cara!”.

Insistió, “esta guerra heredada entre carteles por el negocio del narcotráfico en Cartagena que cobra vidas cada tanto, le estamos dando pelea sin tregua desde el Plan Titán 24″.

“Haré un par de reflexiones ya que este es un flagelo que se vive en casi todas las ciudades capitales del país, el presidente Gustavo Petro no puede renunciar a su política de la paz total que busca el sometimiento a la justicia de las bandas criminales que operan en los territorios, incluida Cartagena, política del orden Nacional en el que estamos en total disposición de coadyuvar. Es momento de pensar en reorientar la política contra las drogas en Colombia, y un cambio de paradigma es regular para eliminar rentas ilegales del cual se aprovecha el crimen organizado”, dijo el mandatario local.

El exalcalde de Cartagena, William Dau, también se refirió a la ola de sicariatos que se registran en diferentes puntos de la ciudad.

Dau afirmó que, el nuevo alcalde sí llegó con mano dura llamado Plan Titán 24 con despliegue de operativos, pero lamentó que los sicariatos estén aumentó más que en su administración.

“El verdadero problema no es la inseguridad, el verdadero problema es hambre, pobreza, falta de oportunidades. Nadie nace queriendo se run delincuente, un ratero, un sicario, son las circunstancias lo que los lleva; la necesidad ha llevado a la gente a tomar decisiones extremas, no hay nada más que hacer”, aseveró William Dau.

Añadió, “yo no me estoy lavando las manos de mi administración, en mi administración trate de solucionar las causas subyacentes (...) hoy hay más muertos que nunca”.

El alcalde Dumek Turbay concluyó que, en Cartagena hay confrontación sin tregua e indicó que no hay posibilidad de paz total como se dio en Buenaventura, por ejemplo, la conversación que tienen grupos armados ilegales en el Valle de Aburra, en Antioquia.

“No podemos descartar la posibilidad de una conversación a raíz del programa de paz total de la presidencia de la República, pero sólo lo puede hacer la presidencia de la República. Un alcalde no puede estar llamando al dialogo porque no está autorizado, no está permitido; hay que afianzar la investigación, hay que afianzar las acciones operativas”, dijo el alcalde.

Turbay enfatizó que el Plan Titán tiene cosas a mostrar de manera significativa, “frente a unos números de muertes violentas no lo voy a desconocer. Está dando resultado”.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que, en lo que va del año han capturado 51 personas por el delito de homicidio; 245 personas por el delito de porte ilegal de armas; 672 por porte de estupefacientes.