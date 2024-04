Ponente de reforma pensional niega supuesto ‘mico’ de impuestos a pensiones de $3 millones

Luego de que el representante Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, denunciara en La W un presunto ‘mico’ con el que, según él, las pensiones a partir de los $3.260.000 empezarían a pagar renta, la ponente de la iniciativa, Martha Peralta, negó que eso sea cierto y afirmó que habría interés de “desinformar”.

La polémica tiene que ver con el artículo 84, donde se establece que la renta la asumirían pensiones de 1.000 UVT, que son $47.065.000. Sin embargo, como no se incluye la palabra “mensual”, Pérez sugiere que el tributo lo asumirían las pensiones de $3.260.000, que suman esos 47 millones al año.

Ante la denuncia, la senadora Martha Peralta, ponente del proyecto, negó que eso sea cierto, afirmó que el cálculo se hace mensual y advirtió que hay intención de “desinformar”.

“Esto no es cierto. Es falso lo que dijo el representante porque no se están gravando las pensiones. De hecho, este artículo que habla sobre el tratamiento tributario es claro ante cualquier tipo de interpretación que se quiera hacer. Incluso, lo único que se tocó en este artículo fue ampliar la UVT, que es la Unidad de Valor Tributario, a 47 millones de pesos, a aquellas pensiones que llegue a ese nivel. Ahí no se incluye ni la palabra “mensual” ni “anual”, como tampoco está en la Ley 100″, precisó.

Además, la congresista explicó que en la Cámara se podría incluir la palabra “mensual” para evitar controversias u otras interpretaciones.

“Yo creo que todo lo que está dirigido a aclarar mejor las cosas y salir de esta controversia es bienvenido, pero realmente lo que están haciendo es con la intención de desinformar en este momento. ¿Por qué no dijeron nada cuando quedó así en la Ley 100? Si todo está dirigido a aclarar y dejar las cosas de manera más definitiva, estamos en toda la disposición de hacerlo”, agregó.

La discusión de la reforma continuará en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en las próximas semanas.