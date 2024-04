Modales: comportamientos en la mesa y qué no hacer en este espacio al comer, según experta

El ser humano y la sociedad civilizada en general, con el paso del tiempo ha creado en sus costumbres y tradiciones una cantidad determinada de leyes que rigen el correcto comportamiento de las personas en los diferentes escenarios sociales en los que se desenvuelve.

Uno de estos escenarios es la hora de la comida en el momento en que la persona se sienta en el comedor para departir con sus símiles. Sin embargo, hay ciertas acciones que pueden llegar a ser consideradas como inadecuadas en este tipo de espacios.

Es por esto que Carmiña Villegas, empresaria y experta en etiqueta, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre los buenos modales y lo que no se debe hacer en la mesa.

Muchos de los oyentes se preguntan cuál es la forma correcta de comer la hamburguesa, ya que en algunos casos se considera de mal gusto comerla con cubiertos.

“Se habla siempre de que la hamburguesa se debe comer con la mano, normalmente no se utilizan cubiertos, de hecho, la gente que los utiliza es porque no les gusta untarse las manos, situación que no debería ocurrir, si no les gusta untarse las manos, no coman hamburguesa”, dijo la experta en etiqueta.

Villegas mencionó que en la actualidad definitivamente no se enseña a comer a las personas y que se han perdido las buenas costumbres.

Así, la experta cuenta experiencias que la han puesto bastante incómoda. “No hay nada más desagradable que sentarse en una mesa y escuchar ruidos, especialmente si la persona está al frente, no solo me refiero al sonido de comer y beber, me refiero también a hablar de forma exagerada, acompañadas de balanceos en la silla”.

De este modo la reconocida experta dio una serie de acciones que no se deberían hacer en la mesa.

Estos son los “no rotundos” en la mesa

Los buenos modales muestran una forma de conducta correcta que se ejecutan para mostrar respeto hacia los demás, es por esto que, todos deberían conocer cuáles son los “no rotundos” a la hora de comer en la mesa.

No debe meter la mano en el plato ajeno

No debe meterse los dedos en a boca

No debe embadurnar las salsas alrededor de todo el plato

No debe hablar con la boca llena

No beba cuando tenga comida en la boca

No hable de forma escandalosa, modere su voz

Además, la experta en etiqueta cuenta que a lo largo de su vida le han pedido opinar respecto a los modales de las otras personas, a lo que ella dice: “soy psicóloga y la gente a veces piensa que el psicólogo lo está analizando todo el tiempo, en mi rol solo aporto en situaciones que me lo solicitan y al momento de empezar le pido a las personas que actúen de forma normal, ya que el momento en la mesa es para compartirlo no para sufrirlo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: