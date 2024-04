Iván Cepeda se reafirma sobre inconveniencia de Constituyente: “no guardo lo que pienso”

El Gobierno Nacional ha estado en el centro del debate por temas como las diferentes reformas de las cuales la de salud se hundió y la pensional avanzó, también sobre la presunta Constituyente que mencionó el presidente Petro hace unas semanas desde el Valle del Cauca.

Por este motivo, el senador de la república y negociador del Gobierno con el ELN, Iván Cepeda, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre el tema.

El senador Cepeda inició explicando que su opinión sobre estos temas “son posiciones que he sostenido desde siempre, no es que ahora en estos últimos días se me ocurrió hacer una delectación; lo he pensado desde siempre”.

Lo anterior porque ha expresado estar, por ejemplo, en desacuerdo con la constituyente. “No es un distanciamiento como lo han querido presentarlo, ni un ataque al Gobierno, es solo mi posición (...) No sé cómo funciona en otros partidos, en el nuestro hay posiciones y la gente las toma, no soy de aquellos que se guarda lo que piensa , entonces es normal en una colectividad que haya bastantes puntos de vista en diferentes temas”, enfatizó.

Por otro lado, recientemente se conoció que la Delegación de Paz del Gobierno con el Ejército Nacional de Liberación, ELN, le solicitó públicamente al presidente Gustavo Petro tomar una decisión frente al futuro del proceso de paz de carácter nacional con esa guerrilla, así como con lo que tiene que ver con los diálogos de índole regional en Nariño con el Frente Comuneros del Sur.

“Hemos solicitado al presidente de manera formal que haya una decisión formal ante hechos que se han acumulado”, introdujo el senador.

Mencionó que se vio una entrevista en donde una persona se identificó como miembro de Frente Comuneros del Sur, y que allí dicen tener “la intensión de abrir una mesa nacional de negociaciones, y ni jurídica ni políticamente se puede sostener dos mesas” con un mismo grupo.

Recalcó que “nadie está en contra de que haya una voluntad de paz de un grupo al sur del país, pero lo que no es viable desde el punto de vista de normas vigentes son dos mesas con una misma organización”.

En ese sentido, mencionó que lo que se debería hacer es que como el ”ELN no los considera parte de su estructura, entonces que el Gobierno le dé un estatus diferente, pero no un paralelismo porque ahí ni lo uno ni lo otro puede salir bien”.

Por otro lado, explicó que al Frente Comuneros del Sur no se debe tratar como una disidencia, ya que este concepto es usado para “un grupo que se sale de un acuerdo de paz una vez que este llega a un punto final, como ocurrió con las disidencias Farc; esto es otro asunto, es un grupo que tiene una diferencia con la dirección de su organización”.

