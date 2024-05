Al Oído: Petro no ha perdido las calles, pero sí dejó de escuchar a la mitad de un país

La marcha del primero de mayo fue multitudinaria, ayer también habló Colombia. La marcha del primero de mayo fue una marcha que deja diferentes mensajes. Lo primero es que debemos tener grandeza, no caer en lo que criticamos de otros y reconocer que ayer existió un mensaje puntual.

Si bien hay una oposición enorme que se manifestó en las calles en la marcha del 21, el presidente no está solo y no ha perdido las calles. Lo segundo, esto no se puede convertir en un conteo de cabezas y de ver quien logra convocar más colombianos, porque si esa es la forma en la que se van a interpretar las marchas apague y vámonos. Y, por último, hoy hay un país completamente dividido y polarizado.

Una marcha que en Bogotá fue llena de tambores y que al llegar a la plaza los que alcanzaron a entrar se encontraron con un presidente con el discurso más radical que ha dado desde que está en el cargo y así también pierde una oportunidad enorme.

Cómo es eso que el presidente continúa hablando de un acuerdo nacional mientras que dice que quienes salieron el 21 eran los de la marcha de la muerte, si el presidente se va a quedar solo escuchando a quienes le aplauden y no va a valorar las voces de oposición es imposible que este país avance hacia el acuerdo nacional que había prometido el presidente alcanzar.

Ayer se profundizó en un discurso que busca hablarles directamente a sus bases, cerrar filas y profundizar en un odio de clases que realmente solo nos deja heridas profundas. El presidente ha dejado de escuchar a la mitad de un país, eso es lo realmente angustiante. Se viene una creación de narrativa en la que aquel que no apoye al Gobierno será considerado enemigo, se viene mayor estigmatización y un afán de fortalecer influenciadores cercanos para difundir la comunicación de una manera distinta. Arrancaron campaña y la línea ética la volverán a correr.

También están equivocadísimos los funcionarios en sus mensajes diciendo que la calle es de ellos. Señores, la calle es de todos, dejen esa ceguera. Ni que decir cuando el presidente dijo en su discurso: “Si al presidente le dan un golpe, el pueblo en las calles recuperará la democracia”.

Señor presidente, a usted le está haciendo daño tanta novela, los únicos que le han dado golpes desde que llegó son sus familiares y funcionarios más cercanos.

En fin, la oposición también debe leer lo que está sucediendo, los líderes de centro deben verlo, hoy hay un país más dividido. Qué difícil se nos va a ser reconciliarnos en medio de un Gobierno que dice buscar la paz total y en realidad solo nos está alejando en la cotidianidad de ella.

Ojo presidente, si bien ayer usted encontró un apoyo enorme, también quienes marcharon están buscando cambios y verlos ejecutar como todos, no se puede quedar en tarima, de discurso en discurso.

Incertidumbre es el panorama que nos queda.