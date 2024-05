Boyacá marchó pacíficamente en el Día del Trabajo

Tunja

La marcha en conmemoración al Día Internacional del Trabajo en Boyacá se desarrolló de manera pacífica, la cual tuvo como epicentro los municipios de Tunja y Sogamoso.

En Sogamoso cerca de 2.000 personas salieron a las calles a marchar en conmemoración a esta jornada del Día del Trabajo y en apoyo a las políticas del presidente Gustavo Petro Urrego.

“Marchamos primero que todo, porque estamos celebrando el Día del Trabajo, el día de las ratificaciones sociales, y en segunda posición, marchamos porque estamos respaldando a nuestro presidente Petro; marchamos porque no estamos de acuerdo con los gobiernos anteriores porque nunca han sido capaces de presentar una reforma laboral como la está haciendo nuestro presidente Gustavo Petro. Esta es nuestra marcha, esa es nuestra lucha”, afirmó Pablo Emilio Suárez, participante de la marcha.

Vale la pena señalar que los marchantes llegaron a Sogamoso provenientes de Duitama, Nobsa, Ricaurte Alto, Corrales y otras regiones cercanas a la ciudad del ‘Sol y del Acero’.

Por su parte, el Representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, señaló que el gobierno de Gustavo Petro si reivindica las necesidades y los sentires de los colombianos.

“Efectivamente estamos acompañando la marcha de la clase trabajadora de Boyacá en la ciudad de Sogamoso y es un acompañamiento masivo, están todos y todas las trabajadoras de nuestro departamento que están de acuerdo con las reformas que plantea el gobierno de Gustavo Petro, que este gobierno sí reivindica las necesidades, los sentires y lo que votaron los trabajadores de Colombia”, dijo Suárez Vacca.

El congresista indicó además que respetan las posiciones de aquellas personas que están en desacuerdo con las políticas del jefe de Estado.

“A las personas que de pronto no salieron o que están en contra de las políticas de Gustavo Petro, les decimos que nosotros respetamos absolutamente toda forma de pensamiento, los que están de acuerdo, los que están en contra, especialmente aquellos que no piensan como nosotros. Nosotros escuchamos la marcha de hace unos días de la oposición y sobre la base de escuchar y de ver lo que ha hecho la oposición reconocemos una oposición seria que también tiene una respuesta de la movilización social en favor del gobierno Gustavo Petro, aquí no hay mezquindades, aquí vamos a trabajar por todas y todos, por el interés supremo del pueblo colombiano”, recalcó el congresista.

William Camargo y Sandra Ortiz marcharon en Tunja

En Tunja, la marcha del 1 de mayo la acompañaron el ministro de Transporte, William Camargo, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Foto | Caracol Radio Ampliar

Con la participación de unas 3.000 personas en Tunja, se adelantó la marcha del 1 de mayo, en la que participaron ciudadanos de distintas partes del departamento. En este recorrido, estuvieron el ministro de Transporte, William Camargo, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

El motivo para el ministro Camargo, fue claro: “este es un acompañamiento que hacemos de todo el equipo de Gobierno. Es una invitación para que todos los trabajadores en un día multicolor, puedan expresarle al país, la importancia de seguir reivindicando el acceso a los derechos, a oportunidades, a una reforma laboral que dignifique su trabajo, a que nuestros abuelos tengan posibilidad de una pensión con dignidad, también para que existan oportunidades para el campo y para que los estudiantes tengan acceso a educación gratuita”.