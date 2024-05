La relación de Woody Allen con Colombia y Gabriel García Márquez

El mundo del cine tiene grandes figuras dentro y fuera de las cámaras, pero Woody Allen es un hito en la historia cinematográfica del mundo, convirtiéndose en uno de los directores y actores más importantes.

Allen habló este jueves 2 de mayo con La W y contó varios detalles de la película ‘Golpe de Suerte’, que relata la historia de una pareja que se reencuentra en París luego de varios años, cayendo en la infidelidad y el delito.

En su conversación con W Radio, reveló que tuvo varias comunicaciones con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien lo invitó diferentes oportunidades a festivales de cine en Colombia.

“Yo era amigo de García Márquez cuando estaba vivo y muy a menudo intentó que fuera a Colombia, que fuera a un festival de cine, que entrara en el Festival de Cine de Colombia. Hablábamos de ello. Y ya sabes, no soy un gran viajero, no me gusta viajar mucho. Así que realmente nunca lo hice. Pero, ya sabes, si hubiera vivido más tiempo, tal vez con el tiempo me hubiera convencido”, aseguró.

De otro lado y a propósito del contenido de su nueva película, se refirió a la bendición que significaría la ignorancia en temas amorosos.

“No creo que suela ser así, pero desde luego puede ocurrir que alguien tenga una aventura muy rápida con alguien, ya sea una noche, un mes o un año, y el cónyuge nunca se entera. Entonces, la persona vuelve a un matrimonio que era lo suficientemente feliz la mayor parte del tiempo como para seguir adelante”, expresó.

“Si un marido o una mujer se alejan una noche o un fin de semana o lo que sea, su cónyuge nunca se entera, no pasa nada. Puede ser peor y más destructivo si la persona se entera y todo el matrimonio queda destrozado”, añadió.

Escuche la entrevista completa con Woody Allen con La W en el audio adjunto a continuación: