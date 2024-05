‘Zeus’ aseguró que está dispuesto a presentarse a la justicia y afirma que lo entramparon

En un documento entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez ‘Zeus’, quien se fugó de una estación de Policía en Cúcuta (Norte de Santander) tras ser capturado presuntamente transportando armamento, afirmó que está dispuesto a declarar y presentarse ante el tribunal, afirmando que, en pocas palabras, fue víctima de un entrampamiento.

“Estoy a su disposición y estoy en la capacidad de declarar en forma virtual porque por temor a perder mi vida, me da miedo hacer cualquier movimiento”, afirmó ‘Zeus’.

El mayor en retiro afirmó que el día de su captura, 10 de abril, se encontraba con tres mujeres sobre las 10 de la mañana transitando por la vía Cúcuta - Bucaramanga, y allí fue objeto de un retén, en donde encontraron todo en debida forma, pero al detenerse en una cafetería fue abordado por policías, quienes, asegura, requisaron la camioneta y no encontraron nada; pero 30 minutos después le dijeron que ya podía abordar el automotor, y ahí lo detuvieron por primera vez diciéndole que llevaba armas.

También afirma que fueron detenidos los dos sargentos de su esquema de seguridad, sin razón y sin leérseles los derechos.

“(...) los policiales manifestaron que podríamos continuar el viaje, pero ya, al prender el carro, me dan la señal de que me baje nuevamente, indicándome que estábamos capturados supuestamente por unas armas que habían encontrado en una camioneta, presentándose una primera captura, sin brindarme información adicional. En este instante no se nos leyó derechos del capturado”, dice el documento.

De hecho, aseveró que los dejaron libres y de regreso, en otro retén, fueron detenidos y señalados “falsamente” de transportarse en compañía de un hombre que efectivamente sí estaba llevando armas en una camioneta y que iba lejos. Según ‘Zeus’, esta persona aclaró que ellos, supuestamente, no tenían nada que ver.

Frente a su fuga, afirmó que no tuvo nada que ver con el plan, y su versión se fundamenta en que luego de que se presentó el motín en la estación de Policía, vio cómo le estaban apuntando para matarlo y por eso se voló.

“(...) realmente no sé qué fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon en 5 oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar mi vida”, dijo.

Según ‘Zeus’, piensan hacerle lo mismo que a ‘Matamba’, de quien expresó que lo mataron en un “operativo” para capturarlo, o lo que afirma, le pasó al coronel Javier Escobar Martínez, que “lo asesinaron a plena luz del día en un céntrico y elegante sector de la ciudad de Neiva, por ser el oficial de operaciones de la Tercera Brigada de Cali para el año 2007, cuando señaló su deseo de ser compareciente voluntario en la JEP”.