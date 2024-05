En Boyacá denuncian que operador del Magisterio no los atiende

Duitama

Con la puesta en marcha del nuevo modelo de salud para los docentes, en Boyacá a varios de ellos no los están atendiendo, ni con citas médicas y mucho menos les han entregado sus medicamentos.

Este es el caso de Fredy Torres quien denuncia que en el municipio de Duitama fue a la entidad Jersalud SAS, IPS encargada de prestar los servicios de salud al Magisterio, a reclamar los medicamentos de su padre que sufre demencia frontotemporal y no se los entregaron.

De acuerdo con Torres, el pasado lunes lo llamaron de la institución para que pasara a recoger los medicamentos, pero al llegar al lugar se encontró que no había servicio.

“Mi padre es beneficiario del sistema de salud del Magisterio; él sufre de demencia frontotemporal y está tomando unos medicamentos esenciales. En el mes de abril hicieron falta por entregarle unos medicamentos que no había en el momento y otro por ser médico controlado, hay que hacer un procedimiento especial para reclamarlo. El lunes me llamaron y me dijeron que los medicamentos se encontraban en la farmacia de Jersalud de Duitama, Boyacá, y que ya podía pasar a reclamarlos. El jueves en la mañana fui y con gran sorpresa me dicen que no hay atención, que los medicamentos no se los pueden entregar, yo les dije que eran medicamentos faltantes del mes pasado y me dijeron que no importaba, que no estaban entregando medicamentos. También me di cuenta de que tampoco estaban asignando citas, ni estaba prestando el servicio, que en ese momento no había servicio todavía”, aseguró Torres.

Fredy afirmó que su padre debe tomar estos medicamentos para evitar que la enfermedad avance y su estado de salud empeore.

“Estos son medicamentos que tiene que tomar a diario, son recetados por el neurólogo para impedir que la enfermedad que tiene mi papá avance de una manera significativa, entonces si no los toma la enfermedad avanzará mucho más rápido. Si no los entregan en la farmacia hay que comprarlos de manera particular porque mi papá no se puede quedar sin sus medicamentos”, agregó.