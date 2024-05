En Norte de Santander aún no se ha firmado convenios con IPS para atención de docentes

Cúcuta

Han pasado dos días de la entrada de vigencia del nuevo convenio de salud entre el Magisterio y el Fomag para brindarle un mejor servicio médico a los más de 800.000 afiliados a nivel nacional de los cuales 12.000 están en Norte Santander. Sin embargo, desde la vicepresidencia de ASINORT se confirma que hasta la fecha ninguna IPS ha firmado el convenio.

“Continuamos esperando que nos digan dónde podemos nosotros estar solicitando el medicamento que tenemos por control” dijo Marisol Gamboa a W Radio.

Aseguró que “estuve llamando a la Fiduprevisora y me indicaron que a partir del día lunes podemos estar reclamando en UCIS de Colombia, pero no tenemos todavía orientación exacta. Estuve llamando a UCIS de Colombia y ahí me informaron que ellos aún no están autorizados para entregar el medicamento”.

Marisol es una paciente oncológica, que en la actualidad adelanta un tratamiento con quimioterapias. Este viernes 3 de mayo debía recibir una sesión de este tratamiento, pero asegura que está a la deriva y no sabe a dónde acudir. “Tampoco tenemos claro los controles para nuestros pacientes oncológicos, pacientes de alto costo, medicina de alto costo y control al día, tenemos varios maestros sin medicamento y sin autorizaciones para controles de medicina de alto costo”.

En diálogo con W Radio, el gerente del hospital universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, Hernando Mora, aseguró que hasta el momento (8:00 a.m. del 3 de mayo del 2024) no se ha firmado convenio con el Fomag.