Al Oído: Alerta ¡roedores rodean el Gobierno del cambio y cada día caen más!

Estábamos advertidos y por el mismo presidente, en Colombia hay intenciones de un golpe y ya no me queda la menor duda: golpe a nuestra esperanza, golpe al bolsillo y golpe el que diariamente nos da el Gobierno del supuesto cambio, implosiones, escándalos y nada diferente. Ministros sin un mínimo de dignidad para renunciar en medio de uno de los peores escándalos de corrupción, como el de los carrotanques y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Y bueno, sabíamos que no iba hacer diferente en campaña. Hablaron de correr la línea ética, solo que no imaginamos que tanto. Audios en los que se entendía que existió un ingreso de dineros ilegales a la campaña y de premio se van de embajadores.

Golpe, pero el que le dio el hijo al presidente, en su confesión Nicolás Petro junto a su abogado en la Fiscalía dio nombres y claridades de todo lo que sucedió. Este ha sido el Gobierno de gastar el tiempo en justificar que no son corruptos mientas que avanzan en medio de diferentes procesos. Debo decir que quienes hacen parte de bodegas deberían cobrar el doble, igual los influencers amigos contratados en el Gobierno, porque lo que defienden cada día es más complejo.

Lo peor es que el escándalo de los carrotanques es solo un pedazo en el que pasa lo de siempre. La corrupción, independiente de ideología, parece ser nuestro principal cáncer, donde al final a los que están robando es a los colombianos de bien, a los colombianos honestos, a los que día a día madrugan sin esperar que todo se les dé como congresistas. Se le está robando los impuestos a quienes se esfuerzan, a los ‘nadies’ de los que tanto hablaba el Gobierno.

Ahora se viene el escándalo de las ollas comunitarias en La Guajira que habrían ido a campañas del Pacto, y no presidente, no es momento de que pose de no ser culpable porque usted, así como muchos de sus directivos que posan siempre de grandes dueños de la moral, sabían junto a quienes hicieron campaña, los aceptaron, subieron a tarimas con ellos y después los llevó a su Gobierno. Esto también es su responsabilidad.

Lo que más asusta es que si algo nos ha quedado claro en estos dos años es que siempre viene algo peor y no sabemos después de esto qué sea, porque eso sí, de momento no han salido grandes nombres.

Al final del día, en este, como en tantos casos que nos desangran los recursos como país, pierde Colombia porque al final todos somos impotentes frente a tanto corrupto de cuello blanco al que después les dan cualquier beneficio y los vemos nuevamente ejerciendo y caminando por ahí, como si nada.

Ya entendí esa frase del presidente Petro en la marcha del día del trabajo “hay ministros que les da miedo” y ¿cómo no presidente? A cualquiera le daría miedo porque parece que estar ahí es estar cerca de los roedores.

Eso sí, lo que arranca es campaña porque el presidente ya lo dijo, arranca la iniciativa el Gobierno con los barrios populares. Todo el gabinete se desplazará a “gobernar” desde barrios populares de las principales ciudades durante una semana; mejor dicho, arrancó campaña con nuestros recursos en medio de este nido de ratas. No pueden ser el cambio si también andan con corruptos.

¿Cuál será el próximo golpe?