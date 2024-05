Corruptos en la izquierda no tienen espacio: Carlos Carrillo, director UNGRD

En medio de su intervención en la actividad ‘Gobierno con los Barrios Populares’ en Ciudad Bolívar en Bogotá, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo se pronunció sobre los hechos de corrupción que rodean a la entidad.

El alto funcionario aseguró que varios corruptos se ‘colaron’ en el Gobierno.

“Una clase política no se fue el 7 de agosto del 2022, a esa clase política corrupta todavía nos sigue correspondiendo sacarla del Gobierno. Sacarla porque se colaron unos y traicionaron al señor presidente y traicionaron el proyecto de cambio; esas personas no caben en este Gobierno”, dijo Carrillo.

Además, el alto funcionario insistió en que los corruptos no tienen cabida en la izquierda.

“Que los corruptos se vayan a la derecha, que los corruptos que se vayan al centro, pero en la izquierda no tienen, espacio no lo pueden tener”, agregó.

Por último, resaltó la valentía del presidente Petro para enfrentar esta situación.

“Hay que reconocerle aquí al señor presidente cómo está enfrentando esta crisis, que es enorme. Y me ha dicho, me lo dijo hace unos días: Aquí, el que venga robar que se vaya, que se vaya del Gobierno, fuera del Gobierno y fuera del Pacto, porque el proyecto político no puede tener ninguna tolerancia con los corruptos, ni siquiera con las viejas prácticas de la política son prácticas clientelares transaccionales”, concluyó.