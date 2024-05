“No se mide con el mismo rasero todas las campañas”: Gustavo Bolívar

Sobre la decisión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, de radicar la ponencia de pliego cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa, por violación a los topes en campañas electorales. Esta noticia ya tiene reacciones de miembros del gabinete del Gobierno Nacional, en este caso de Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social.

“Triste, se esperaba eso. Nosotros vemos aquí una decisión política porque cuando estuvo la Ñeñe Política se cerró el caso; cuando Odebrecht financió campañas se cerró el caso y ahora por un aporte de los maestros de Fecode, sí abren una investigación”, expresó Gustavo Bolívar.

Este anuncio lo hizo en medio del programa ‘Gobierno con los Barrios Populares’, en la ciudad de Cartagena, que se realiza en el barrio El Pozón. Además, añadió que, “no hay una objetividad, no se mide con el mismo rasero todas las campañas, ya la justicia determinará si hubo o no un sobrepaso de los topes”.

Es de precisar que, que es la primera vez en la historia que el CNE formularía cargos a un presidente en ejercicio por la superación de topes en campaña.