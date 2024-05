Presidente Petro ordenó al MinMinas bajar tarifas de energía del país en menos de un mes

En el espacio ‘Gobierno con los Barrios Populares’ en Barranquilla, el presidente de la República, Gustavo Petro le ordenó al Ministro de Minas, Andrés Camacho, bajar las tarifas de energía en el país en un mes.

Petro advirtió que, entre empresas generadoras y distribuidoras no se logrará una disminución del precio, y que esa no puede ser la fórmula para disminuir los costos, ya que no se tiene en cuenta al usuario.

Asimismo, cuestionó la propuesta de ligar las empresas hídricas a un techo que viene a ser la tarifa de generación termoeléctrica, asegurando que solo servirá para producir “grandes ganancias a las generadoras hídricas”.

“Esa no es una propuesta de este Gobierno si no de las empresas de generación hídrica que deberían disminuir el precio de su tarifa a sus propios costos de producción que son los menores en la energía eléctrica de Colombia”, expresó.

El mandatario incluso propuso buscar una “fórmula intermedia” para disminuir los costos del servicio público, sin engañar a la población.

“Yo les imparto una orden ministro: bajen las tarifas eléctricas en Colombia. Si quieren busquen una fórmula intermedia con la mía, pero de aquí no sale un engaño en las tarifas de energía eléctrica para la población”, dijo.

Por otro lado, mencionó el acuerdo sobre una política masiva de paneles solares y un plan de mejoramiento de vivienda en las zonas vulnerables de Barranquilla y el vecino municipio de Soledad.

Petro también reiteró su iniciativa de nacionalizar el pago de la opción tarifaria en el Caribe, haciéndola una deuda pública.

“La Nación pagará la deuda en lugar de las familias”, dijo el presidente.

Adicionalmente, fue enfático en que el país deberá tomar las decisiones frente a la disminución de la tarifa de energía en menos de un mes.