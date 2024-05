Semillas de Colombia y Soluciones W cambian vida de dos adultos mayores con nuevo techo

La atención de Soluciones W se dirige hacia el barrio Camilo Torres en Ocaña, Norte de Santander gracias al contacto de Carmen Ramírez.

Ella compartió la conmovedora historia de una pareja de adultos mayores, ambos de 78 y 76 años respectivamente, quienes enfrentan dificultades estructurales en su hogar, especialmente en el techo, que provoca inundaciones cada vez que llueve.

Esta situación, que empeora con el tiempo, motivó a Carmen a buscar ayuda a través de Soluciones W.

Fue entonces cuando Soluciones W contactó a la ONG Semillas de Colombia, una organización sin fines de lucro establecida en 2013, que mostró interés en la situación expuesta por Carmen y decidió unirse a la causa.

Andrés Saavedra, director de la ONG, compartió noticias alentadoras para este caso en particular. Semillas de Colombia no solo donará los materiales para la construcción de un nuevo techo, sino también la estructura, ya que la original fue construida de manera inadecuada, lo que ha causado las filtraciones.

Explicaron su compromiso con la equidad social y la mejora de la calidad de vida en la región, invitando a la comunidad a participar en sus esfuerzos.

Conscientes de las necesidades locales, Semillas de Colombia se enfoca en generar cambios desde dentro de la sociedad, fomentando la integración social y el liderazgo comunitario.

Es importante destacar que esta donación por parte de Semillas de Colombia tiene un costo aproximado de 10 millones de pesos y cambiará la vida de esta pareja de adultos mayores, quienes no contaban con los recursos necesarios para la reparación de el techo de su vivienda.