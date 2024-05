Empresarios consideran que recientes declaraciones de Petro generan división y polarizan

Desde la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) se expuso la preocupación que generaron las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que aseguró que seguirá en el poder “hasta que el pueblo diga”, agregando que convocó a nuevas marchas en el territorio nacional esperando que sean superiores a las que se registraron el pasado 1 de mayo.

Ante el escenario, los empresarios agremiados en Aliadas expresaron que este tipo de declaraciones “invitan a la división, profundizan la polarización y aumentan posibles y normales diferencias entre los colombianos”, por lo que se hizo un llamado al mismo presidente Petro a buscar la unión y tomar acciones por un país “en el que quepamos todos”, refiriéndose tanto a aquellos que son afines a su Gobierno y a los que son críticos del mismo.

En su comunicado, Aliadas aseguró que “en momentos en que los desafíos se multiplican y la polarización se incrementa, es imperativo que los colombianos nos unamos en torno al bien común de nuestro país. Permanecer indiferentes no es una opción frente a acontecimientos que no solo impactan el presente, sino que también ponen en riesgo el bienestar colectivo, la estabilidad y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, las cuales hemos construido a lo largo de muchos años”.

Así mismo, los empresarios manifestaron que “la serenidad” es crucial para que se puedan tomar decisiones acertadas y que “la indiferencia individual no es una opción cuando lo que está de por medio es el bienestar colectivo y la consolidación de un propósito común como nación”.

Luego de esto, Aliadas reiteró que la democracia en Colombia esta impresa en la Constitución y en las Leyes, sin dejar de lado que se encuentra en las instituciones y la misma ciudadanía por lo que es indispensable respetarla.

El gremio añadió “nuestra democracia no solo está escrita en la Constitución y en Leyes sino que vive y respira en la gente y en las instituciones que, en un sistema de pesos y contrapesos, mantiene el equilibrio entre las fuerzas y los poderes. Su independencia, su integridad y su eficiencia dependen de la confianza que en ellas hemos depositado. No es tiempo de dudar de lo que el país tiene y entre todos los colombianos se ha construido. Es indispensable avanzar en mejorar las condiciones y generar bienestar para todos los colombianos. Para lograrlo, es momento de no dejar apagar a Colombia”.

Finalmente los empresarios reiteraron que la construcción del país se debe hacer desde la unión colectiva.