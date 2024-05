Maestros anuncian nueva jornada de paro en Córdoba

Montería

La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), informó sobre una nueva jornada de paro en el departamento por el no pago del retroactivo de aumento salarial. El cese de actividades académicas en instituciones educativas públicas se ha programado para el próximo 10 de mayo del año 2024.

A través de un comunicado, Ademacor sostuvo que “al analizar el incumplimiento del ente territorial certificado en educación (Gobernación de Córdoba), por no hacer efectivo el pago del retroactivo de incremento salarial de los meses de enero y febrero de 2024, y que hasta la fecha no hayan garantías para la dispersión de esos recursos a las cuentas de los educadores, pese a que se encuentran disponibles (…), se orienta lo siguiente: declarar el estado de alerta máxima al magisterio de los municipios no certificados en educación, si no se efectúa el desembolso de los recursos”.

“Si persiste el incumplimiento, se paralizan las labores académicas a partir del viernes 10 de mayo en las instituciones educativas públicas de los municipios no certificados. Se convocará a plantones municipales (concentraciones y movilización) frente a las alcaldías”, agregó Ademacor.

Cabe recordar que, Ademacor tiene cerca de 12.000 docentes afiliados. Hasta el momento, no se han conocido reacciones por parte de la Gobernación de Córdoba.