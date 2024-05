“Santa Marta tiene sed, no podemos seguir en un debate eterno”: MinVivienda

Santa Marta

Durante el evento ‘Gobierno con los Barrios Populares’ en el polideportivo Sur de Santa Marta, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, abordó uno de los temas más esperados por los asistentes: la compleja situación de la falta de agua potable en la ciudad.

En su intervención, la jefa de la cartera mencionó que este es uno de los temas en los que más ha trabajado.

“Usted acaba de cambiar la frustración por esperanza. No se imagina, y Santa Marta lo sabe, los últimos 22 meses han sido los que más energía le he puesto a esta ciudad. Santa Marta es donde el debate democrático es vibrante, pero, así como usted lo dice, hay algo que une a Santa Marta: no debe estar sin agua. Creo que el agua une y debe unir a toda la ciudad”, dijo la ministra.

Por otro lado, se refirió a que los samarios deben dejar de usar los carrotanques para abastecerse de agua potable. A esto, el presidente Gustavo Petro respondió diciendo que “el que maneja las rutas de agua de los carrotanques tiene el poder político; democratizar el agua cambia el poder político. Por eso el problema en La Guajira, que no es de escasez de agua, es de distribución del agua. Espero que no sea igual en Santa Marta”.

Finalmente, se habló de la desalinizadora en Taganga y de las diferentes alternativas para que Santa Marta tenga agua de forma progresiva, por lo que el presidente manifestó que revisarán los temas tratados durante el encuentro.