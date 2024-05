“El lupus no tiene cura”: experta advierte los síntomas de alarma de este diagnóstico

En entrevista con Salud Y Algo Más de W Radio, Diana Gil Calderón, médica reumatóloga y especialista de gerencia en salud pública, detalló los síntomas y el tratamiento del lupus, una enfermedad autoinmunitaria.

Según MayoClínic, el lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos y órganos, que llega a afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones.

De acuerdo con la especialista, es un diagnóstico que se desarrolla al paso del tiempo, pues aunque generalmente los pacientes que sufren de esta enfermedad tiene una predisposición genética, no es una condición con la que se nazca.

Sin embargo, el lupus, según el portal web médico, puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades.

“El lupus es una enfermedad que implica retos en los diagnósticos, hay diversas manifestaciones en la piel que puedes significar esta condición o cualquier otra”, dijo Gil.

No obstante, “el signo más distintivo del lupus es una erupción cutánea en el rostro que se asemeja a las alas abiertas de una mariposa en ambas mejillas y se presenta en muchos casos de lupus, pero no en todos”.

Por otro lado, se podrá experimentar un eritema, es decir una coloración roja que se presenta en el centro de la cara, es decir, los pómulos y el puente de la nariz.

Debido a esto, es recomendable evitar las quemaduras del sol, pues el lupus se puede agravar con la exposición del sol.

Otros síntomas del lupus

Fatiga

Fiebre

Dolor articular, rigidez e hinchazón

Una erupción en forma de mariposa en el rostro que puede abarcar las mejillas y el puente de la nariz o erupción en el resto del cuerpo

Lesiones que aparecen en la piel o que empeoran con la exposición al sol

Dedos de los pies y de las manos que se vuelven blancos o azules cuando se exponen al frío o durante situaciones de estrés

Falta de aire

Dolor en el pecho

Ojos secos

Dolor de cabeza, desorientación y pérdida de memoria

Ulceras o llagas en la boca

Caída del cabello

Es de destacar que el lupus es una enfermedad sin cura, sin embargo, los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas.

Factores de riesgo del lupus

“No sabemos a ciencia cierta qué causa el lupus, tiene que haber una predisposición, es decir que generalmente el paciente nace con eso, pero no hay algo en específico que lo cause”, dijo la especialista para Salud y Algo Más.

Por otro lado, advirtió que el cigarrillo o algunos medicamentos pueden desencadenar el desarrollo del lupus, que normalmente se ve un pico más alto en pacientes jóvenes entre los 15 y 45 años.

“Pero también se ven casos en niños o personas mayores”, aclaró.

Finalmente, enfatizó que es una enfermedad con la que no se nace, si no que se va desarrollando, por lo que aclara que no es algo que se hereda.

En caso de contar con algún familiar con lupus, es recomendable consultar los síntomas de alarma, empezar a identificar si tiene dolores articulares, si tiene lesiones en el cuerpo todo el tiempo, si comienza a retener líquidos o a sufrir de llagas en la boca.