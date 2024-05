Emergencia en Ayapel, Córdoba: más de mil familias afectadas por las inundaciones

Montería

El alcalde del municipio de Ayapel, Córdoba, Hugo Armando Pinedo, lanzó un SOS ante la emergencia que enfrenta la zona rural de esta jurisdicción tras el ingreso del río Cauca, luego del rompimiento del jarillón ‘Caregato’ el pasado 6 de mayo.

De acuerdo con el mandatario municipal, cerca de 1.500 familias están damnificadas. En ese sentido, precisó que más de 30 veredas de cinco corregimientos están afectadas.

“La gente no quiere salir de sus viviendas y están construyendo tambos. El llamado es a que no nos sigan masacrando con identificarnos como una región anfibia, ese concepto ha llevado al genocidio de nuestra región, han acabado con nuestras tierras a causa de las inundaciones que el Gobierno Nacional no les hace frente con unos trabajos definitivos”, sostuvo el alcalde Pinedo.

“Necesitamos ayuda humanitaria, mucha madera para que los damnificados tengan sus tambos. También necesitamos mercados, útiles de aseo, toldos, botas, colchonetas y mucho hule negro para los cambuches”, agregó el mandatario municipal.

A través de canoas, las comunidades intentan sacar animales y enseres, teniendo en cuenta que las autoridades han manifestado que el punto ‘Caregato’ se encuentra en alerta roja. Además de Ayapel, también se presentan emergencias en San Jacinto del Cauca (Bolívar) y Guaranda (Sucre).

“Muchas de las fincas donde habíamos trabajado se ahogaron nuevamente. El ganado lo está regalando la gente, porque cuando se viene la inundación la subasta se aprovecha y pide los precios al piso; pero esto es una alegría para el gobierno central, que nosotros, los de La Mojana estemos padeciendo este flagelo porque ellos nunca han dicho que van a acabar con esto, siempre hay que dejar entrar el río Cauca a La Mojana. Estamos desesperados, estamos arruinados, seguimos perdiendo hasta el modo de caminar”, expresó un vocero del sector ganadero de Ayapel, Abel Regino.