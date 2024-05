¿Es viable un aeropuerto “minimalista” en el Eje Cafetero como lo propuso Petro?

Ante las palabras del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre que prefería un diseño “minimalista” y que se cesa una parte del terreno del aeropuerto del Café para una zona universitaria, La W conversó con al representante Santiago Osorio y al senador Guido Echeverri.

“Es importante hacer una distinción de lo que ha referido el presidente: por un lado, la construcción del aeropuerto del Café en un terreno ubicado en Palestina y una segunda propuesta que es para el aeropuerto La Nubia de Manizales que el lote se ceda para la construcción de un campus universitario”, dijo Osorio.

Sobre el aeropuerto del Café, el representante de la Alianza Verde aseguró que es una herencia que “depende de un laudo que debe definirse en agosto”. No obstante, destacó que el Gobierno Nacional tiene toda la intención de construir el aeropuerto.

Por otra parte, el senador Echeverri señaló que lo mencionado por el presidente Petro incurre en una serie de imprecisiones al decir que desea un aeropuerto “minimalista”.

“Yo no puedo entender qué es un aeropuerto minimalista, no sé si es barato, pequeño, feo, no lo entiendo”, señaló.

Además, aseguró que dicho proyecto no puede depender de un fallo arbitral.

Reviva la entrevista completa con los dos congresistas a continuación: