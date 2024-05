¿Ha ido? IA revelo los 6 pueblos más calientes de Colombia: Alcanzarían hasta los 40 grados

El Fenómeno de El Niño se sintió de forma intensa durante el comienzo de 2024. Las altas temperaturas y el gran número de incendios forestales en el país han encendieron las alertas tanto de la población civil como de las autoridades.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha venido advirtiendo sobre los impactos negativos que tendría el Fenómeno de El Niño, y este año se anunció con preocupación que el registro máximo de las altas temperaturas rompió récord.

¿Cuáles son los pueblos más calientes de Colombia?

Si bien, al consultar con la inteligencia artificial, esta arrojó que los pueblos más calientes estarían en la costa caribe, la realidad es que el pueblo más caluroso del país está en Cundinamarca.

El Ideam señaló que el país había registrado las más altas temperaturas, batiendo récord en los siguientes municipios:

Jerusalén: su temperatura máxima antes era de 40 °C y ahora es de 40.4 °C

San Andrés: su temperatura máxima antes era de 30° C y ahora es de 32 °C

Providencia: su temperatura máxima antes era de 30.8° C y ahora es de 31.3 °C

Santa Marta: su temperatura máxima antes era de 36.6° C y ahora es de 36.9 °C

Abrego : su temperatura máxima antes era de 32.4° C y ahora es de 32.8° C

Lebrija: su temperatura máxima antes era de 30.4° C y ahora es de 31.4° C

Sahagún: su temperatura máxima antes era de 37.2° C y ahora es de 37.6° C

Villa Hermosa : su temperatura máxima antes era de 24.6° C y ahora es de 25° C

Gámbita: su temperatura máxima antes era de 28.5° C y ahora es de 28.8° C

¿Cuál fue la temperatura más alta registrada en Colombia?

La temperatura más alta que se registró se dio en el municipio de Jerusalén, en Cundinamarca. Anteriormente, su máximo había sido 40° C, no obstante, este martes el Ideam dio a conocer un registro superior de 40.4° C.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la temperatura promedio de este municipio es de 32° C. Sin embargo, por los efectos climáticos, su temperatura ha aumentado de manera significativa.